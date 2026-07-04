Una mujer de 29 años y un menor, trasladados al hospital tras una salida de vía en Touro

Dos personas, una mujer de 29 años y un menor, resultaron heridas en la madrugada de este sábado tras salirse de la vía en Touro.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo pocos minutos después de las 00.30 horas en el punto kilométrico 9 de la AC-960, a su paso por San Miguel de Vilar.

Fue un particular el que dio la voz de alarma al alertar de que el turismo se había salido de la carretera y había quedado entre unas zarzas. Además, indicó que una de las personas ocupantes se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arzúa, la Guardia Civil de Tráfico, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Touro y los servicios de mantenimiento de la vía.

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Los bomberos tuvieron que excarcelar a una de las víctimas, que se encontraba inconsciente en el interior del vehículo. Tras ser liberadas, ambas personas fueron evacuadas en ambulancia al hospital para recibir asistencia médica.