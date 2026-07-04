Nuevos equipamientos, más tecnología y sistemas avanzados de rehabilitación para reforzar la atención a la discapacidad de Amicos en Boiro

Las instalaciones de Amicos en Boiro incorporará nuevas soluciones tecnológicas, equipamientos adaptados y sistemas avanzados de rehabilitación para modernizar la atención a las personas con discapacidad y situación de dependencia. Será a través de una inversión próxima a los 600.000 euros fruto del convenio de colaboración que la Xunta y la entidad sellaron este sábado. Esta alianza permitirá reforzar los servicios que Amicos presta diariamente mediante la incorporación de recursos que contribuirán a mejorar la autonomía, bienestar y calidad de vida de las personas usuarias.

La actuación contempla el equipamiento de la ampliación del Fogar Amicos, un servicio de apoyo residencial e integral ininterrumpido durante las 24 horas del día los 365 días del año. Incorporará camas articuladas, grúas y otros sistemas adaptados a las necesidades de apoyo de cada persona. Además, se actualizarán los espacios de fisioterapia y rehabilitación con la incorporación de tecnología especializada y nuevos sistemas de recuperación funcional, como cicloergómetros, equipos de magnetoterapia y electroterapia, plataformas de entrenamiento cognitivo-motor o nuevos sistemas de apoyo a la recuperación funcional.

A estas mejoras se suma la renovación de las salas de estimulación multisensorial, tanto del Centro de Atención Integral de Amicos como del Centro de Educación Especial, que permitirán ofrecer intervenciones más individualizadas para favorecer la comunicación, la regulación sensorial, la participación activa y el desarrollo de las capacidades de cada persona.

El acuerdo lo rubricaron la conselleira de Política Social, Fabiola García, y la presidenta de Amicos, Esther Vidal, en un acto en el Centro de Atención Integral de la entidad.

Transformación digital de la entidad

El convenio también supone un impulso al proceso de transformación digital iniciado por Amicos en los últimos años. La entidad reforzará sus infraestructuras tecnológicas, modernizará los procesos internos de atención y seguimiento de los usuarios y dotará a sus profesionales de nuevas herramientas para ofrecer una intervención más coordinada, eficiente y personalizada. Además, la incorporación de tecnologías como la impresión 3D, la creación audiovisual y otros recursos digitales permitirán ampliar las actividades de libre elección relacionadas con la innovación, ofreciendo a las personas que acuden a Amicos nuevos espacios de aprendizaje, creatividad y participación.

Durante el acto de firma del acuerdo, el director general de Amicos, Xoán España, destacó que "la innovación solo tiene sentido cuando mejora la vida de las personas". Puso de relieve que esta colaboración permite incorporar "tecnología que humaniza los cuidados, aumenta la autonomía de las personas y ofrece a los profesionales más herramientas para prestar apoyo de mayor calidad",

La conselleira de Política Social, por su parte, destacó el papel que juegan las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que señaló como uno de los objetivos de la Xunta. Remarcó que esta inversión de 600.000 euros en equipamiento y herramientas tecnológicas tanto en el centro residencial como en el de día y el centro ocupacional permitirá que "todas las personas usuarias puedan utilizar distintos mecanismos tecnológicos y la realidad virtual para aprender y adquirir nuevas habilidades al tiempo que disfrutan y lo pasan bien".