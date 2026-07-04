Padrón vibra con su Feira Medieval: más de 90 puestos, mucha animación y un espectáculo de danza acrobática para poner el broche al sábado

Padrón desafía este sábado las altas temperaturas para disfrutar de la Feira Medieval, una cita que llena el casco histórico del pueblo de música, teatro, personajes fantásticos, malabares, magia y animación itinerante para todos los públicos y que ofrece más de 90 puestos de artesanía, alimentación y gastronomía. Tras el pistoletazo de salida del viernes, el programa continúa hoy con la inauguración oficial de edición número 19 de la feria y la recepción oficial en la Casa Consistorial y posterior almuerzo de confraternidad con la delegación del Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén), que llegó a Padrón tras realizar el Camino de Santiago desde Tui para continuar fortaleciendo lazos tras el hermanamiento firmado el año pasado entre ambos municipios.

Delegación de Arjonilla llegada a Padrón tras realizar el Camino de Santiago desde Tui / Cedida

A lo largo de la jornada, vecinos y asistentes llegados de otros puntos de Galicia podrán disfrutar del mercado tradicional y retrotraerse a la Edad Media con demostraciones como las de antiguos oficios, animación para público infantil y adulto, música y un espectáculo, Quimera, que pondrá el broche al sábado con una fusión de magia, mitología, danza acrobática y una potente puesta en escena. Será a partir de las once de la noche en la plaza de Macías.

Animación en la calle durante la Feira Medieval / Cedida

Un fin de fiesta de récord Guinness

Esta cita cultural y turística, con la que Padrón, aspira a atraer a miles de visitantes a la villa, continuará este domingo, Además de todas las actividades presentes durante los tres días, dos actos destacados serán la realización de la última etapa de la peregrinación entre Padrón y Santiago para acompañar a la delegación de Arjonilla en un recorrido que simboliza la amistad y colaboración entre ambas localidades y al que podrá sumarse quien lo desee. Ya por la noche, cerrará esta edición Fire Dragons, un espectáculo de fuego que ostenta el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo y que promete sorprender en la despedida de la Feira Medieval.