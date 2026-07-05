Ames activa a pavimentación das vías peonís interiores da urbanización Aldea Nova
A actuación contempla tamén a reparación das escaleiras existentes entre as rúas Ribeira e Salgueiroas
O Concello de Ames continúa o seu investimento nas infraestruturas das parroquias e dos núcleos urbanos coa adxudicación das obras de pavimentación e mellora dos camiños peonís interiores existentes na urbanización Aldea Nova (Ortoño).
O proxecto foi adxudicado á empresa SYR-AMG S.L. por un importe de 175.536,15 euros (IVE incluído).
O concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, explica que as obras están incluídas no POS+ Adicional de 2025.
O edil lembrou que en 2023 executouse a mellora da pavimentación dos viarios interiores desa urbanización, sufragada a través do Plan Ames Progresa 2021-2023. Nestes dous proxectos investiranse preto de 400.000 euros.
Actuacións previstas no proxecto
A través de dito proxecto está prevista a pavimentación e mellora dos camiños peonís interiores existentes na urbanización Aldea Nova con 15 centímetros de formigón con mallazo, previa apertura de caixa e extensión de 10 centímetros de zahorra.
Para a recollida das augas pluviais nestes camiños prevese a colocación de reixas de formigón polímero con reixa de fundición e a canalización de tubaxe de 250 milímetros, previa escavación de gabia, coa correspondente conexión á rede existente.
Ademais, contémplase a reparación das escaleiras existentes entre as rúas Ribeira e Salgueiroas mediante a colocación dunha nova varanda con pasamáns ancorada sobre zuncho de formigón armado, cunhas dimensións de 10 por 15 centímetros, previa a demolición dos petos de bloque existentes e a retirada de enreixados.
Tamén se prevé a limpeza dos paramentos das escaleiras e a súa reparación superficial.
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