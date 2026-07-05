Ames se convertirá en escenario de danza con el regreso del Festival Abanea

El Pazo da Peregrina de Bertamiráns se convertirá este miércoles en escenario de danza con la primera parada en Galicia del Festival Abanea en la que es ya su quinta edición. Por tercer año consecutivos, el concello de Ames será una de las sedes de este evento, que entre el 8 y el 12 de julio reunirá en cinco localidades gallegas a once compañías y artistas nacionales e internacionales, procedentes de Galicia, Madrid, Cataluña, Francia, Eslovenia y Chile.

Ames acogerá este año la jornada inaugural de este festival organizado por la asociación IS.MO Cultura, que tiene como objetivo impulsar esta disciplina entre la población. Ofrece una programación que combina exhibición, mediación, acompañamiento a la creación y encuentro profesional. La jornada arrancará con una mesa de trabajo impulsada por Escena Galega, que reunirá a representantes de diferentes asociaciones profesionales de las artes escénicas en Galicia para abrir un espacio de diálogo. Se desarrollará entre las diez y las doce y media de la mañana y contará con con la participación de Escena Galega, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, la Asociación de Profesionales de las Artes del Movimiento de Galicia y la Asociación de Profesionales del Circo de Galicia, propiciando una sesión de trabajo orientada a intercambiar perspectivas y construir marcos compartidos para el futuro del sector.

Asistentes al Festival Abanea el año pasado / Cedida

Espectáculos audiovisuales

Por la tarde, a las siete y media, tendrá lugar el Happening Abanea Canle, dirigido por Carlota Mosquera. Esta propuesta consiste en una serie de píldoras audiovisuales creadas en tiempo real, que conectan al público presencial y al virtual desde una perspectiva íntima, espontánea y llena de humor. La programación continúa a las ocho y media en los jardines del Pazo da Peregrina con tres actuaciones: Andrea Castro (Lola e os lamentos); Artístika Movemento (Saías do mar); y Raquel Ferradás junto a María de Vicente (Diz-me, meu amor).

El evento en Ames concluirá con la Pista de Baile, un elemento distintivo de Abanea que cierra cada jornada de actuaciones del festival. Concebida como un punto de encuentro, invita al público a transformar la zona de actuación en un espacio compartido de participación, celebración y movimiento. Mediante actividades sencillas y accesibles, artistas, vecinos y asistentes se unen en una experiencia colectiva donde el baile se convierte en una forma de conectar, habitar el espacio y construir comunidad.

Este festival itinerante se trasladará después a Outes, A Guarda, Foz y Celanova.