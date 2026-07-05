Comezan en Ponteceso as obras da senda peonil que unirá as praias do Osmo e A Ermida
Esta primeira fase do proxecto permitiu mellorar a conexión entre ambos os areais
O Concello de Ponteceso continúa avanzando na mellora das infraestruturas turísticas do municipio coa execución da primeira fase da nova senda peonil que conectará as praias do Osmo e A Ermida.
O alcalde, José Manuel Mato, explicou que "esta actuación enmárcase na estratexia do Goberno local para seguir mellorando as infraestruturas turísticas e favorecer a chegada de máis visitantes ao noso municipio, ao tempo que ofrecemos á veciñanza espazos máis accesibles e seguros".
Esta primeira fase do proxecto permitiu mellorar a conexión entre ambos os areais, favorecendo a mobilidade peonil e contribuíndo á posta en valor dun dos espazos costeiros máis singulares de Ponteceso.
As obras foron executadas grazas a unha subvención da Axencia Galega de Turismo, unha colaboración que o rexedor cualificou de "esencial para continuar poñendo en valor o noso litoral e ofrecer tanto á veciñanza como ás persoas que nos visitan espazos máis accesibles, sostibles e atractivos".
Con esta actuación, o equipo de Goberno reafirma o seu compromiso coa mellora dos equipamentos públicos e coa promoción dun turismo sostible, baseado na conservación e valorización dos recursos naturais do municipio.
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