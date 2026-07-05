La Feira Medieval de Padrón deslumbra con un espectáculo de acrobacias con mensaje a favor del cuidado de los bosques

La Feira Medieval de Padrón desplegó este fin de semana una intensa programación cultural y festiva que atrajo a cientos de personas a las calles de esta localidad. Uno de los platos fuertes se vivió en la noche del sábado, con un espectáculo de malabares, acrobacias aéreas y magia que nunca antes se había realizado. La compañía Pablo Méndez Performance eligió Padrón para estrenar una representación que va más allá del espectáculo visual, pues esconde un mensaje reivindicativo sobre la importancia de cuidar los bosques.

Con la resaca de lo vivido en la jornada del sábado, la feria entró este domingo en su recta final con una nueva jornada de música, teatro, animación y espectáculos itinerantes en un caso histórico reconvertido al medievo, con cerca de 90 puestos de artesanía y gastronomía.

Delegación del Ayuntamiento de Arjonilla en la Praza do Obradoiro de Santiago / Cedida

El broche a esta edición

La jornada dominical también estuvo marcada por la llegada de la delegación del Ayuntamiento de Arjonilla, hermanado con Padrón, a la compostelana Praza do Obradoiro tras completar el Camino de Santiago iniciado en Tui. La comitiva partió a las seis de la mañana de la iglesia de Santiago de Padrón acompañada por los alcaldes de Padrón y Arjonilla, Anxo Arca y Luis Miguel Carmona, por el técnico de Turismo de Padrón y por vecinos de la capital del Sar. Esta peregrinación puso el broche final al programa de actividades organizado por ambos ayuntamientos para reforzar el protocolo de hermanamiento firmado el año pasado. La colaboración tendrá continuidad en el mes de septiembre, cuando una delegación padronesa visitará la localidad jienense para seguir estrechando lazos de amistad y cooperación.

El colofón a la decimonovena edición de la Feira Medieval lo pone en la noche de este domingo la exhibición Fire Dragons, un espectáculo de fuego protagonizado por Rita de Miguel, que ostenta uno de los récords Guinness por la llamarada por la boca más larga del mundo.