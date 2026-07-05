El festival Ames Jazz atrae a más de 500 personas con dos noches de música al al aire libre en Bertamirás: "Xa logramos ter un público fiel"

Bertamiráns acogió este fin de semana una nueva edición del festival Ames Jazz con éxito de afluencia. Unas 500 personas participaron en las actividades que brindó este evento durante las noche del viernes y el sábado en el Pazo da Peregrina. Los conciertos de Manuel Cebrián Trío, Suelen Estar Quarter y MBM Trío fueron los protagonistas del cartel, que este año también incluyó como novedad un ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación en el entorno del parque del Ameneiral.

Tras nueve ediciones, el Ames Jazz se afianza como cita musical de referencia en el verano amesán, con más asistentes que en anteriores ocasiones. Al respecto, el alcalde y concelleiro de Cultura, Blas García, puso de relieve que "este festival xa se está consolidando cun nome propio dentro do panorama galego e da contorna" y apostó por seguir en ese camino. "Xa logramos ter un público fiel neste evento, que ano tras ano acude ao festival".

Jazz al aire libre en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns / Cedida

Los atractivos del programa

El evento tuvo por primera vez una duración de dos días. La meteorología acompañó, con noches de pleno verano que animaron a disfrutar a ritmo de jazz. El telón se abrió el viernes con la actuación de Manuel Cebrián Trío. El proyecto liderado por este guitarrista y compositor, junto a Paco Charlín en el contrabajo y David Puíme en la batería ofreció una propuesta musical con sonido acústico inspirada en la familia, la naturaleza, la vida y la muerte.

La jornada del sábado comenzó con una sesión vermú a cargo de Suelen Estar Quartet en el Bar O Transistor. Sin partituras pero heredera de la tradición clásica e influenciada por estilos musicales diversos, se trata de una formación pionera en la escena nacional que basa sus interpretaciones en la libre improvisación sobre los instrumentos clásicos de cuerda. Por la tarde, los vecinos de Ames pudieron gozar de la Orquestra Galega de Liberación, un ensemble de veinte músicos residentes en Galicia reunidos en torno a la música de vanguardia y a la búsqueda de nuevas formas de creación espontánea. El colofón al festival lo puso por la noche MBM Trío, una agrupación formada por Baldo Martínez, Antonio Bravo y Lucía Martínez que representa una de las grandes aportaciones al jazz contemporáneo gallego.