Galiforest engrandece su sombra tras recibir a más de 9.000 personas, entre ellas, profesionales del sector forestal de 18 países

La octava edición del monográfico forestal Galiforest Abanca, que se celebró desde el pasado jueves hasta el sábado en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón) había recibido, a una hora para su cierre, a cerca de 9.200 visitantes vinculados con el sector forestal.

Entre el público había profesionales de toda la geografía española, pero en esta edición se incrementó el registro de profesionales extranjeros, que procedían de 18 países.

Procedían fundamentalmente de Portugal, pero se registraron también cifras significativas de profesionales de Francia, Italia y Andorra y también se sumaron acreditados de Austria, Chile, Alemania, Finlandia, Letonia o Suecia, entre otros.

Este nivel de afluencia se aproxima al de la anterior edición, celebrada en 2024, aunque no ha podido superarse debido al calor extremo que este sábado afectó a buena parte de Galicia.

Unas temperaturas que motivaron la activación de la alerta roja en 158 ayuntamientos gallegos, entre ellos el de Boqueixón. Aunque calurosas, las jornadas del jueves y del sábado sí superaron la asistencia de esos mismos días en la pasada convocatoria en más de 400 personas.

El público asistente pudo conocer en el área expositiva del certamen los productos, servicios y propuestas de 387 firmas expositoras (un 7,5% más) de 31 países (un 10,7% más), las cuales estaban representadas por 125 expositores directos (un 17% más que en su anterior cita) de 8 países (un 14% más).

Una de las demostraciones de trabajos forestales con motosierras. / Cedida

Unas empresas y entidades presentes directamente de las cuales un 11,2% eran internacionales, de Portugal, Italia, Brasil, Letonia, República Checa, Rumanía y Países Bajos.

Estos datos de exposición han convertido la presente edición en la mayor celebrada hasta el momento, tanto en firmas y expositores directos como en superficie, además de ser la más internacional, tanto en número de empresas extranjeras presentes como en países representados por estos.

Unos resultados que no solo reafirman a Galiforest Abanca como la mayor feria forestal de España, sino que le confieren un creciente carácter internacional. Además, son un reflejo del peso estratégico que el sector tiene en Galicia como novena potencia forestal europea y líder del sector a nivel nacional.

A esta gran exposición se unió un programa que se caracterizó por su dinamismo, gracias a la localización de la feria en un monte que permitió realizar demostraciones de la maquinara expuesta sin renunciar a una buena comunicación, fácil acceso y excelentes infraestructuras.

Un lugar real de trabajo que constituye la razón de que el evento se celebre fuera de las instalaciones de la Feira Internacional de Galicia Abanca (en Silleda), entidad organizadora del monográfico con el apoyo de la Xunta.

Con todo ello, los expositores han trasladado a la organización su gran satisfacción con esta edición del certamen, destacando esencialmente el alto perfil profesional de la inmensa mayoría de asistentes y el gran número de contactos de interés realizados, muchos de los cuales confían en materializar en negocio a corto plazo.

Asimismo, acorde a los datos recogidos por la organización, pusieron en valor el crecimiento de visitas a sus stands por parte de público extranjero.

Un programa para descubrir, comprobar y analizar

En el programa de la feria destacaron un gran número exhibiciones de maquinaria, sistemas y procesos forestales, las cuales sumaron 200 durante los tres días.

En una zona del monte habilitada o en las propias parcelas de los expositores, se realizaron numerosas demostraciones. También se celebraron espectáculos y se realizaron esculturas con motosierra, pruebas de motosierras profesionales y exhibiciones del conocido como deporte de la madera.

Uno de los espectáculos de realización de esculturas de madera con motosierras. / Cedida

Y aún se sumaron algunas exposiciones, como la dedicada a la vida en la colmena o a la muestra de ecoesferas, así como talleres, como el de injertos.

Por otra parte, Galiforest, en su objetivo de contribuir al fomento del I+D+i en el sector, celebró su Concurso de Innovación Tecnológica. El primer premio fue para una grúa forestal robótica, inteligente y conectada.

Igualmente, se sumó al programa eI II Simposio Ibérico de Silvicultura, que reunió durante los dos primeros días de feria a expertos de cuatro países y a un centenar de inscritos.