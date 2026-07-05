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Paiosaco endulza los paladares de los asistentes a la exitosa Feira das Cereixas

En el recinto se instalaron cientos de puestos de venta

Los más pequeños participan en un taller de cocina

Los más pequeños disfrutan con un taller de cocina elaborando una receta a base de cerezas.

Los más pequeños disfrutan con un taller de cocina elaborando una receta a base de cerezas. / Raúl Lorenzo

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Suso Souto

A Laracha

El primer domingo de julio no podía comenzar de un modo más dulce en la localidad larachesa de Paiosaco, que celebra bajo un sol de justicia una nueva edición de su Feira das Cereixas.

La cita, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, y consagrada a uno de los productos más típicos de la localidad, comenzó al ritmo de la Charanga Malandros Escola de Samba. 

Las cerezas son las protagonistas este domingo en Paiosaco.

Las cerezas son las protagonistas este domingo en Paiosaco. / Raúl Lorenzo

La organización cifra en unos 500 los puestos de venta asignados a 220 comerciantes (algunos tienen varios y los juntan), a los que se sumaron los puestos instalados en la zona de venta libre en la que los no profesionales vendían sus excedentes.

Asistentes a la Feira das Cereixas de Paiosaco.

Asistentes a la Feira das Cereixas de Paiosaco. / Raúl Lorenzo

Los más pequeños (de 5 a 12 años) viven una experiencia culinaria con la elaboración de una receta a base de cerezas en el marco de un taller de cocina.

La actuación de la Asociación Cultural Queiroga, prevista para las ocho de la tarde, tuvo que suspenderse debido a la ola de calor.

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Por la noche tendrá lugar el concierto de Radio Cos, uno de los grupos gallegos de mayor proyección del panorama folclórico actual.

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