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Victoria irmandiña en Vimianzo: milleiros de persoas asaltan o Castelo ao berro de Lume!

Unha vintena de Irmandades Parroquiais desfilaron cos seus estandartes polas rúas da localidade

Momento no que as tropas irmandiñas asaltan o Castelo cun ariete.

Momento no que as tropas irmandiñas asaltan o Castelo cun ariete. / Alejo Romero

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Suso Souto

Vimianzo

A Historia xa está escrita, pero o Asalto ao Castelo de Vimianzo polas tropas irmandiñas é cada ano un capítulo novo. Un capítulo que se escribe con lume, pero sen sangue. Con paixón, pero con troula.

Na xornada deste sábado, a última desta 29ª edición dunha festa declarada de Interese Turístico de Galicia, os asistentes empezaron a afinar xa a primeira hora da tarde cos aturuxos irmandiños.

A continuación os máis cativos protagonizaban a versión infantil desta recreación histórica, o Asaltiño, facendo fronte con pistolas de auga e ata con sulfatadoras e caldeiros, ás tropas feudais da familia Moscoso, contra a que se alzaron en rebelión os plebeos de Terra de Soneira no ano 1468.

Desfile das Irmandades Parroquiais.

Desfile das Irmandades Parroquiais. / Alejo Romero

As tropas defensivas fixeron o que puderon. Pero sabían que a Historia é a que é... e a que se lles viña enriba.

Á media tarde, boa parte dos asistentes a esta festa optaron por facer unha viaxe no tempo para coñecer a historia dramatizada do Castelo no seu patio de armas.

No desfile participaron vinte Irmandades Parroquiais.

No desfile participaron vinte Irmandades Parroquiais. / Alejo Romero

Ás sete da tarde daba comezo o vistoso e colorido desfile das Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira, o encontro guerreiro das diferentes parroquias que compoñen o antigo territorio gobernado polo Castelo (actuais CamariñasLaxeZasCabana Vimianzo). Este ano participaron vinte irmandades.

Despois, tras o pregón (que correu a cargo de representantes do Festiletras) e o izado da bandeira irmandiña, a música inundou as rúas vimiancesas da man de Dautaka, Medio Quinhon, Rapacollón's Big Band e Lilicleta.

E, tras os concertos de De Ninghures e En Tol Sarmiento, pouco antes da medianoite deu comezo a espectacular recreación do Asalto ao Castelo.

Milleiros de persoas puxeron rumbo á fortaleza e, coa axuda dun ariete e ao multitudinario berro de Lume!, tomárona para destruíla simbolicamente no medio dunha espectacular sesión de fogos artificiais.

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Os grupos Dakidarría e Los de Marras reconduciron a Historia en clave musical, e a banda Festicultores foi a encargada de pechar esta Festa de Interese Turístico de Galicia.

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