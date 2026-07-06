El cáncer se lleva a Kira, la niña ucraniana: "Me dijo hasta el final que quería volver a Ames"

"El cielo ya tiene un nuevo ángel". Es el testimono de Nataliya Zabrodska, tía de la niña Kira Vertetska, después de dar a conocer que a la pequeña se la acaba de llevar el cáncer que sufría desde hacía años, y que le detectaron al regresar a su país. Tenía 10 años, y ni las campañas para recaudar fondos ni la colaboración del resto de Europa para tratarla con protonterapia pudieron hacer nada por su vida. "Lo último que me dijo es que quería volver a Ames", aporta la familiar.

En Agro do Muíño

Y es que hay que recordar que Kira convivió la temporada que pasó en la capital maiana con su tía, y llegó a estar matriculada en el colegio Agro do Muíño. Allí no solo los docentes y sus compañeros guardan un gran recuerdo de la pequeña, sino que también la Oficina do Voluntariado (OVA), donde colaboraba su tía y se ganó a todos sus trabajadores, están consternados por la noticia... incluyendo a su coordinador, Rubén Ramos, que la conocía bien. El problema, cuando regresó a su país y le detectaron el sarcoma en la garganta -que luego se propagó a su cabeza- era que su padres tenían dificultades para encontrarle atención, ya que las clínicas están saturadas por la guerra, y tuvieron que recurrir a la atención privada “con los gastos añadidos que supone en medio de un conflicto armado”, trasladaba Nataliya Zabrodska, colaboradora de la citada OVA.

Campañas

La gente respondió, y enseguida se puso en marcha una campaña que, solo en A Maía, recaudó varios miles de euros. Pero "el bicho", como lo llaman sus allegados, pudo más. "Parecía que estaba respondiendo al tratamiento, e incluso la mandaron a casa unas semanas, pero la enfermedad regresó, y esta vez se manifestó en el oído. Le dieron más quimio y radiología, porque no había posibilidad de aplicar prontoterapia". Por ese motivo, se lanzó un SOS que circuló por Europa para que pudiera recibir este tratamiento innovador: "Se hizo un comunicado, para que la atendieran en España, Alemania, Reino Unido o la República Checa, y este último país fue el que finalmente aceptó recibirla, y la trató", prosiguen sus familiares. Pero el organismo de Kira estaba muy debilitado, y ni la combinación de la quimio más fuerte con protonterapia surtió el deseado efecto.

Otro intento

"Estabamos ya planteando llevarla a Barcelona, pero su cuerpecito no resistió. Lo que quiero hacer con este testimonio es, primero, dar las gracias por el interés y cariño que recibió Kira de Ames, y también concienciar a la población que ayude en lo posible a las organizaciones que luchan contra el cáncer, para evitar o curar otros casos", concluye Nataliya Zabrodska.

Kira tenía una hermana, y sus padres se encuentran muy afectados tras luchar por la vida de la pequeña en un conflicto bélico que nadie entiende... y que ni siquiera casos como este han ayudado a solventar, concienciando a los poderes. La última vez que hablo su tía con la pequeña fue hace dos semanas. Aún resistía, y ni siquiera en esas circunstancias se olvidó de quienes la habían acogido con tanto cariño en la capital maiana. Descanse en paz.