Ames, a la cabeza de la innovación tecnológica de la mano de Binarial

La empresa Binarial, dedicada a la robótica inteligente, representará al Concello de Ames en el encuentro Innpulso Emprende 2026, organizada por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Binarial es una entidad innovadora de base tecnológica y 100% gallega.

Su equipo, conformado por técnicos e ingenieros de amplia experiencia industrial, trabaja en el desarrollo de robótica aplicada a la industria, enfocada en el avance de tecnologías para la optimización de operaciones industriales de alta complejidad. En palabras de José Manuel González, director de negocio de la empresa, "dedicámonos a Physical AI e facemos operadores bimanuais, integramos o hardware e desenvolvemos toda a parte de software. Este ano imos a participar no evento da Red Innpulso, no mes de setembro en Terrassa, algo que faremos con moita ilusión".

Empresa joven e innovadora

Binarial nació originalmente en Padrón, en el año 2022, aunque poco después de su fundación se trasladó a Ames, donde operan desde aquel entonces. A la cabeza de la empresa se encuentran Rodrigo Randulfe, CEO de la empresa, y Alejandro Valiñas, director de tecnología, ambos fundadores de este proyecto. Han desarrollado varias soluciones a los retos de la industria, con la que colaboran a largo plazo para mejorar sus resultados. Este trabajo les ha servido para conseguir la adjudicación en la última convocatoria del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación avalada por la Armada Española. Actualmente, la empresa trabaja de forma dual con las empresas Navantia y SATEC en un sistema de guiado de barcos autónomos por referencias clave (sin necesidad de GPS) para la Armada Española. Además de esto, están desarrollando un nuevo ecosistema de humanoides bípedos propios, es decir, robots con características humanas diseñados para realizar diferentes tareas.

Adjudicación a Binarial por parte de la Armada Española / cedida

En palabras de su CEO: "Son dos proyectos. En Néboa, junto con Navantia, trabajaremos en un sistema de decisión para navegación marítima 100 % autónoma. El objetivo es que cuando no tenga señal de satélite GPS, el buque sea capaz de identificar la posición mediante referencias clave a través de sistemas de visión combinados con inteligencia artificial que le permitan saber dónde está. El otro es Tethra, con Satec: la idea es ubicar pequeños buques autónomos y tomar decisiones sobre el enjambre de ellos, para tareas como rodear un barco o explorar una zona autónomamente, sin chocar ni interferir entre ellos".

El alcalde de Ames, Blas García ha visitado recientemente la empresa junto con la concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, y la técnica municipal de innovación, Patricia Yáñez, con motivo de la participación junto con el Concello de Ames en el encuentro Innpulso Emprende 2026, que tendrá lugar los días 29 y 30 de septiembre en la ciudad de Terrassa.

Blas García aprovechó la visita para comentar que “Binarial é unha desas empresas que podemos definir como unha auténtica marca Ames: unha empresa nova, con talento e xa referente no eido da innovación. Estamos encantados de que forme parte deste polo de innovación que está a medrar no Milladoiro e de que vaia representar a Ames no Encontro 2026 da Rede Innpulso. Estamos convencidos de que esta será a primeira de moitas colaboracións e de que, nun futuro próximo, poderemos desenvolver proxectos conxuntos que sigan impulsando a innovación e o talento no noso concello”.

Alejandro Valiñas, a la derecha, enseñándole las instalaciones a Blas García, alcalde de Ames / Cedida

Mucho potencial

Binarial cuenta con 15 trabajadores en su sede de Ames y actualmente supera el millón de facturación anual. Su objetivo de cara al año que viene es trabajar con robots operadores bimanuales humanoides "orientados al ámbito industrial: posicionamiento de piezas, colocación… que un robot pueda sustituir la tarea de una persona. Es lo que se llama Physical AI: llevar la inteligencia artificial al mundo físico para que los robots no tengan un trabajo lineal, sino que puedan tomar decisiones frente a circunstancias inesperadas".

Sus principales clientes se encuentra en el sector de la automoción, especialmente en la zona de Vigo, aunque también trabajan con empresas dedicadas al sector de la alimentación y de venta al por menor. La expansión a otros sectores industriales está entre sus objetivos para este año: "Nuestra idea es presentar este año un robot humanoide bípedo multipropósito, totalmente gallego, desarrollado y fabricado aquí, capaz de realizar múltiples tareas en diversas industrias". Está claro que el futuro de la empresa ubicada en Milladoiro es, cuanto menos, prometedor.