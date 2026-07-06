Ames realiza una inversión de más de cien mil euros por el cine

Ames continúa su apuesta por el cine infantil con la IX edición del festival Cinema Miúdo, realizando una inversión de 118.000 euros. Desde el Concello tienen como objetivo ofrecer un festival de cine de calidad y propiciar que los participantes descubran el gusto por el cine, además de formar un público con sensibilidad artística e interés cultural. El Concello de Ames se apoyará en las subvenciones que la Deputación da Coruña saca de forma anual para el desarrollo de festivales audiovisuales.

El festival, celebrado anualmente en Ames desde 2017, cuenta con una programación diversa repartida en cinco secciones: una competición internacional de cortos, una sección de largometrajes, proyecciones de otros festivales, una sección de producciones gallegas y una programación específica para escolares. Desde la Concellaría de Cultura do Concello de Ames prevén que el festival se lleve a cabo durante cuatro días del mes de noviembre.

Entrega de premios

Desde la dirección del festival se llevará a cabo una entrega de premios en varias categorías. Dos premios los otorgará un jurado profesional de tres personas: uno al mejor corto destinado a público de entre 2 y 7 años y otro al mejor corto para público mayor de 7 años, ambas categorías galardonadas con una estatuilla y un premio de 500€. Otros dos premios por valor de 200€ los entregará el público, además de tres premios de 100 € que otorgará el alumnado escolar de cada ciclo. Por último, el filme que el equipo de programación considere más ligado a la defensa de los valores humanos para la infancia se llevará 200€.

Jóvenes participantes en el festival Cinema Miúdo de Ames en una anterior edición / Cedida

Según el contrato por valor de más de cien mil euros, la inversión está dedicada a cubrir los servicios de dirección y coordinación del festival, la captación de eventos y actividades complementarias al festival, la selección de colaboradores, la imagen gráfica y corporativa, el subtitulado al gallego de las piezas audiovisuales, los premios y más actividades relativas a la realización del festival.

Los criterios de adjudicación se basan en la propuesta económica, la experiencia previa del coordinador, la presencia de obras cinematográficas de fuera de Galicia, las actividades complementarias, el apoyo al sector audiovisual gallego, la colaboración con otros festivales, la edición de material en formato digital o físico y el interés de la propuesta.