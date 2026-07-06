Cinco heridos en dos siniestros en Muxía y Malpica con dos personas excarceladas

Una colisión frontal entre un turismo y un cuadriciclo en Muxía dejó dos heridos, uno de ellos grave. El accidente se produjo en torno a las 7.45 horas de hoy en el lugar de Calo, en la parroquia de Vilastose.

Una llamada al 112 Galicia activó el dispositivo de emergencia. Los bomberos del parque comarcal de Cee tuvieron que liberar al conductor del cuadriciclo, que posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital de Cee. Por su parte, el conductor del turismo fue evacuado para una valoración médica.

Además de bomberos y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, desde el 112 Galicia se solicitó la intervención de agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Colisión de tres vehículos en Malpica

Por otra parte, en la tarde del domingo, otras tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras una colisión en la que se vieron implicados tres vehículos en Malpica de Bergantiños. Los bomberos del parque comarcal de Carballo tuvieron que intervenir para excarcelar a uno de los heridos.

El accidente se produjo unos minutos antes de las 17.30 horas en el kilómetro 6 de la AC-418, a la altura de Leiloio y uno de los coches acabó volcado y uno de los ocupantes quedó atrapado, aunque se encontraba consciente.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Carballo, del GES de Ponteceso, de los voluntarios de Protección Civil de Malpica y de los servicios de mantenimiento de la carretera.