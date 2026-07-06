Lalín abre el plazo para el 33 Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro

El Concello de Lalín abre el plazo de presentación de trabajos para la XXXIII edición del Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro este martes. El galardón está considerado uno de los más importantes del Estado en este ámbito. El certamen, organizado en colaboración con la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago, entidades gastronómicas gallegas y la Axencia Turismo de Galicia, tiene como objetivo difundir la gastronomía gallega y reconocer el trabajo de periodistas, escritores y estudiantes.

En los dos últimos años

Podrán participar autores que hayan publicado en los dos últimos años trabajos sobre gastronomía gallega o gastronomía en general en cualquier medio de comunicación y en cualquier idioma. También podrán concurrir estudiantes y titulados recientes de los grados de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual con trabajos académicos relacionados con esta temática.

El certamen contempla dos categorías: un premio de 4.000 euros al mejor trabajo periodístico, abierto a formatos impresos, audiovisuales y digitales, y otro de 1.000 euros al mejor trabajo académico. El jurado valorará la calidad narrativa, el rigor periodístico, la originalidad, el impacto cultural y, como mérito adicional, las referencias al Cocido de Lalín. Las obras podrán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Concello o, en el caso de libros y otros soportes físicos, también mediante el registro municipal o por correo, acompañados de la documentación requerida. Las obras deberán estar realizadas en los dos últimos años y no podrán concurrir los ganadores de las cinco ediciones anteriores.

Hasta el 30 de noviembre

El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre de 2026. Cada autor podrá presentar una única obra y únicamente en una de las dos modalidades. El fallo del jurado se dará a conocer en un acto público previo a la LIX Feira do Cocido, y la asistencia a la entrega será obligatoria para recibir el premio. Creado en 1993, el Premio Nacional de Periodismo Gastronómico "Álvaro Cunqueiro" reconoce la labor de periodistas y escritores como divulgadores de la cocina gallega.