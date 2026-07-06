El programa festivo de Negreira incluye verbenas, procesión motorizada y actividades culturales con Afonso Eanes en julio
Las celebraciones de San Cristovo se prolongarán del 9 al 12, con gran procesión motorizada y cinco orquestas
El 18 la entidad cultural que cumple medio siglo de vida llevará a la Praza do Cotón sus charlas de Libros, patria y vermú
Negreira se prepara para vivir un mes cargado de fiestas en la capital local y una nueva edición del evento Libros, patria, vermú de la Asociación Cultural Afonso Eanes de Barcala, en su medio siglo de vida.
Fiestas de verano
Comenzando por las celebraciones, la Asociación de Festexos de Negreira presenta el programa de las fiestas de verano en la villa, que se prolongarán del jueves 9 al domingo 12 de julio. En concreto, en la primera jornada habrá verbenas con las orquestas Marbella y Capitol, mientras que la jornada del viernes arrancará con pasacalles de Os Garuleiros y, ya por la noche, verbena don New York y América SL.
Para el sábado 11, día grande, volverán a repertir Os Garuleiros en el pasacalles, y a las 13.30 recorrerá la capital municipal y alrededores la gran procesion motorizada, que organiza la Asociación de Transportistas de Negreira se abrirá con concentración de vehículos en Pedra Mámoa, misa y bendición de las llaves de los vehículos y, tras el recorrido, premios para los mejor adornbados. A las 15.00 horas habrá sesión vermú con DJ Juan Send en el área recreativa de Covas, con talla de una figura del patrón a cargo de motosierras Husqvarna. A las 20.30 horas, actuación del Grupo Lume y DJ Juan Send, y jamón asado para todos.
En cuanto a la verbena nocturna, actuarán Finisterre y Disco Móbil Impacto con DJ Sony. Para la última jornada, está previsto un pasacalles con la Banda de Música Ateneo de Negreira.
Jornada de Afonso Eanes
Y en lo que atañe a la jornada de Afonso Eanes, tendrá como marco la Praza do Cotón el día 18, comenzando a las 11.00 hora con la charla sobre bibliotecas Que se le na comarca?, a cargo de Mónica González y Sandra Rodríguez; otra dedicada a los cómics, O cómic en galego, a las 11.45 horas con Víctor Boullón y Nacho Pena, para cerrar a las 12.30 horas con relatos, y la ponencia Rastros de Carlos Lixó. Luego se celebrará una sesión vermú.
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