La traída de Ordes entra en la era digital y se podrá monitorizar el control del cloro, turbidez y caudales
La Xunta destaca la inversión de cerca de 200.000 euros para instalar equipos y plataformas de gestión
Incluye la implantación de seis puntos de supervisión en lugares estratégicos de la red de abastecimiento
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, junto al alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, y la directora territorial de Medio Ambiente e Cambio Climático, Pilar Arias, visitó las actuaciones realizadas en Ordes dentro del . La iniciativa permitió modernizar los sistemas de abastecimiento en 38 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con una inversión cercana a los cinco millones de euros.
En la misma comarca
En concreto, en la provincia de A Coruña se beneficiaron 23 municipios, con ayudas superiores a 2,3 millones de euros. En la comarca de Ordes también recibió financiación el Ayuntamiento de Frades. Durante la visita, Belén do Campo destacó que estas actuaciones mejoran la gestión eficiente, sostenible y segura del agua, beneficiando ya a cerca de 150.000 gallegos. Subrayó que la digitalización del ciclo del agua es una herramienta clave para garantizar un abastecimiento de calidad y afrontar los retos del cambio climático y los períodos de sequía.
En Ordes, la actuación supuso una inversión de cerca de 200.000 euros para instalar equipos de monitorización y plataformas digitales de gestión. Se incorporaron sistemas que permiten controlar en tiempo real parámetros como el pH, la turbidez, el cloro, los niveles y caudales de los depósitos, integrando toda la información en plataformas de gestión autonómica y local.
Lugares clave
La actuación incluyó la implantación de seis puntos de control en lugares estratégicos de la red de abastecimiento, lo que permite supervisar el sistema de forma permanente, detectar incidencias con rapidez y mejorar la respuesta de los servicios técnicos, reduciendo averías e interrupciones del suministro.
La delegada señaló además que la digitalización contribuye a optimizar el consumo energético, reducir pérdidas de agua y mejorar la toma de decisiones. Concluyó destacando que la Xunta seguirá colaborando con los ayuntamientos para dotarlos de herramientas tecnológicas que permitan ofrecer un servicio de abastecimiento más moderno, eficiente y resiliente.
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