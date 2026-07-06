PESCA SAÚDE
Sabor, saúde e mar: o peixe galego toma o mercado municipal de Carballo
O chef Miguel Silvarredonda preparará en vivo diferentes receitas que poderán degustar as persoas asistentes
O mercado municipal de Carballo acollerá o xoves, 9 de xullo, unha demostración de cociña en vivo no marco do proxecto de cooperación Pesca Saúde, financiado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 a través da Consellería do Mar, e no que participa o GALP Costa da Morte xunto con outros seis grupos de acción local pesqueira.
A sesión de showcooking terá como protagonistas o peixe e outros produtos do mar e estará conducida por Miguel Silvarredonda, profesor da Escola de Hostalaría de Carballo cunha longa traxectoria en proxectos de turismo e gastronomía, que preparará en vivo diferentes receitas que poderán degustar as persoas asistentes.
As persoas que o desexen poden reservar a súa praza en i.gal/showcooking. Durante estes eventos celebraranse tamén os sorteos de degustacións de produto pesqueiro, entre as persoas que participaran na campaña reunindo os seus tíckets de compra e depositándoos nas urnas de Pesca Saúde.
Ademais, as peixerías seguen a ter un papel protagonista en Pesca Saúde. Máis dun cento de puntos de venda adheridos á campaña e repartidos por toda a costa galega, aceptarán os vales de desconto de 5€, aplicables directamente na compra, que se reparten entre os asistentes nestes eventos. Ademais, amplían o seu prazo de validez ata o vindeiro 31 de xullo.
Outras actividades do proxecto: Come o mar, come saúde
Outro sector co que traballan neste proxecto é o da hostalaría, coa iniciativa Come o mar, come saúde, a través da cal os restaurantes adheridos elaboran menús saudables con produtos pesqueiros locais e de tempada.
E a partir de setembro, poranse en marcha os obradoiros de Batchcooking. O batchcooking é un xeito de organizar a cociña da semana consistente en preparar nun mesmo momento varias elaboracións ou bases que despois se poden combinar e reutilizar en diferentes comidas. Os obradoiros acompáñanse da publicación dun receitario, que se reparte nos eventos de Pesca Saúde e tamén está dispoñible na web do proxecto.
Os beneficios do consumo de produto pesqueiro na saúde
O proxecto Pesca Saúde naceu nun contexto no que o consumo de peixe fresco descendeu progresivamente mentres aumentou a presenza de produtos ultraprocesados na alimentación habitual. Esta transformación dos patróns dietéticos está asociada a un incremento das enfermidades cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias.
"Por iso, promover o consumo regular de peixe galego non é só unha decisión dietética, senón tamén unha estratexia de saúde pública baseada na evidencia científica. A través destas actividades, búscase poñer en valor os produtos do mar, o oficio dos pescadores e mariscadores mediante o fomento do consumo de produtos pesqueiros para mellorar a saúde e o benestar da cidadanía, promovendo hábitos de vida saudables", subliñan desde o equipo técnico do GALP Costa da Morte.
Nutrientes esenciais
O peixe e o marisco son alimentos de alta densidade nutricional. Conteñen moitos nutrientes esenciais en proporcións axeitadas e con poucas calorías. Proporcionan proteínas de alto valor biolóxico, con todos os aminoácidos esenciais, e graxas cardiosaudables, ricas en ácidos graxos omega-3 (EPA e DHA), que o corpo non pode fabricar por si mesmo.
Está probado o seu beneficio no sistema cardiovascular, na saúde cerebral e función cognitiva, na saúde ósea e muscular, na inmunidade e no metabolismo.
- La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: 'Cuanto más grandes, más saben
- Llega a Santiago la moda del alquiler de coches entre vecinos: desde 50 euros al día
- La cara B de las obras de Amor Ruibal. Comerciantes, vecinos y transeúntes esperan el nuevo Barrio Verde
- Crónica social compostelana | Tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central
- Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Ulla en A Estrada
- Las escapadas favoritas de los santiagueses cuando el calor aprieta: todas a menos de una hora
- SAIC da un nuevo paso en Galicia: Ferrol recibirá la próxima semana un primer buque con vehículos de la compañía
- Santiago vivió este sábado el día más caluroso en lo que va de año