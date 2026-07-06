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PESCA SAÚDE

Sabor, saúde e mar: o peixe galego toma o mercado municipal de Carballo

O chef Miguel Silvarredonda preparará en vivo diferentes receitas que poderán degustar as persoas asistentes

O showcooking de Miguel Silvarredonda será o xoves no mercado de Carballo.

O showcooking de Miguel Silvarredonda será o xoves no mercado de Carballo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

O mercado municipal de Carballo acollerá o xoves, 9 de xullo, unha demostración de cociña en vivo no marco do proxecto de cooperación Pesca Saúde, financiado polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 a través da Consellería do Mar, e no que participa o GALP Costa da Morte xunto con outros seis grupos de acción local pesqueira.

A sesión de showcooking terá como protagonistas o peixe e outros produtos do mar e estará conducida por Miguel Silvarredonda, profesor da Escola de Hostalaría de Carballo cunha longa traxectoria en proxectos de turismo e gastronomía, que preparará en vivo diferentes receitas que poderán degustar as persoas asistentes.

Cartel promocional do showcooking que se celebrará no mercado de Carballo.

Cartel promocional do showcooking que se celebrará no mercado de Carballo. / Cedida

As persoas que o desexen poden reservar a súa praza en i.gal/showcooking. Durante estes eventos celebraranse tamén os sorteos de degustacións de produto pesqueiro, entre as persoas que participaran na campaña reunindo os seus tíckets de compra e depositándoos nas urnas de Pesca Saúde.

Ademais, as peixerías seguen a ter un papel protagonista en Pesca Saúde. Máis dun cento de puntos de venda adheridos á campaña e repartidos por toda a costa galega, aceptarán os vales de desconto de 5€, aplicables directamente na compra, que se reparten entre os asistentes nestes eventos. Ademais, amplían o seu prazo de validez ata o vindeiro 31 de xullo.

Outras actividades do proxecto: Come o mar, come saúde

Outro sector co que traballan neste proxecto é o da hostalaría, coa iniciativa Come o mar, come saúde, a través da cal os restaurantes adheridos elaboran menús saudables con produtos pesqueiros locais e de tempada.

E a partir de setembro, poranse en marcha os obradoiros de Batchcooking. O batchcooking é un xeito de organizar a cociña da semana consistente en preparar nun mesmo momento varias elaboracións ou bases que despois se poden combinar e reutilizar en diferentes comidas. Os obradoiros acompáñanse da publicación dun receitario, que se reparte nos eventos de Pesca Saúde e tamén está dispoñible na web do proxecto.

Os beneficios do consumo de produto pesqueiro na saúde

O proxecto Pesca Saúde naceu nun contexto no que o consumo de peixe fresco descendeu progresivamente mentres aumentou a presenza de produtos ultraprocesados na alimentación habitual. Esta transformación dos patróns dietéticos está asociada a un incremento das enfermidades cardiovasculares, metabólicas e inflamatorias.

"Por iso, promover o consumo regular de peixe galego non é só unha decisión dietética, senón tamén unha estratexia de saúde pública baseada na evidencia científica. A través destas actividades, búscase poñer en valor os produtos do mar, o oficio dos pescadores e mariscadores mediante o fomento do consumo de produtos pesqueiros para mellorar a saúde e o benestar da cidadanía, promovendo hábitos de vida saudables", subliñan desde o equipo técnico do GALP Costa da Morte.

Nutrientes esenciais

O peixe e o marisco son alimentos de alta densidade nutricional. Conteñen moitos nutrientes esenciais en proporcións axeitadas e con poucas calorías. Proporcionan proteínas de alto valor biolóxico, con todos os aminoácidos esenciais, e graxas cardiosaudables, ricas en ácidos graxos omega-3 (EPA e DHA), que o corpo non pode fabricar por si mesmo.

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