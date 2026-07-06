Santiago y su cinturón ganaron 17.000 hogares en 15 años: estos son los cuatro cambios sociales y demográficos que explican el fenómeno

Los cambios demográficos han aumentado el número total de hogares en prácticamente todos los núcleos de población medianos y grandes de Galicia en las últimas décadas. Si centramos el análisis en Santiago y sus cinturones, en la actualidad suman cerca de 195.000 viviendas habitadas, lo que supone unas 17.000 más que hace 15 años. En porcentaje, el incremento es del 10%.

Estos datos se extraen del Instituto Galego de Estatística (IGE), que divide la provincia de A Coruña en seis áreas en su encuesta sobre hogares. Una de ellas en la de Compostela, que engloba también las comarcas de Sar y Barcala. Juntas alcanzaron los 78.920 hogares a finales de 2025 entre los concellos de Santiago, Ames, Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra, Vedra, Dodro, Padrón, Rois, Negreira y A Baña. Son 13.268 más de los que se contaban 2010, con una tendencia al alza constante.

Más población viviendo sola y del extranjero

Esta evolución se explica en parte por el aumento de la población, impulsado fundamentalmente por la llegada de personas migrantes y gallegos retornados, lo que está frenando el declive demográfico en Galicia. Si hay más habitantes, tenderá a haber más viviendas habitadas. Pero no es la única causa ni la principal. Un factor determinante es la transformación de la estructura de los hogares. Aquellos en los que vive una persona sola han ido a más y las proyecciones apuntan que será el modelo más común dentro de unos años. ¿A qué se debe? Por un lado, al envejecimiento de la población, que ha implicado un aumento de las personas que viven solas. Por otro, a la caída de la fecundidad y el aumento de las separaciones y divorcios.

Otras áreas de costa

El área de Barbanza-Noia es otro ejemplo del repunte en el número de hogares. En conjunto, los concellos costeros de Boiro, A Pobra do Caramiñal, Ribeira, Rianxo, Lousame, Noia, Outes y O Porto do Son suman en la actualidad algo más de 38.200 viviendas habitadas, ya sea por una familia de varios miembros o unipersonal, lo que supone haber ganado unos 3.000 en los últimos 15 años.

Esto no quiere decir que, dentro de cada municipio, todos los núcleos de población tengan ahora más hogares. Habrá aldeas, parroquias e incluso pequeños pueblos que hayan adelgazado en número de familias residentes, sobre todo en los entornos más rurales.

¿Y qué ha ocurrido en el área de la Costa da Morte? Los datos reflejan también una tendencia ascendente en el número de casas y pisos habitados, al pasar de unos 51.500 en 2010 a alcanzar los 52.500. Son los que suman Mazaricos, Santa Comba, Cabana de Bergantiños, Carballo, Coristanco, A Laracha, Laxe, Malpica, Ponteceso, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía, Carnota, Muros, Camariñas, Vimianzo y Zas.

La única zona en declive

En cambio, en las comarcas de Arzúa, Ordes y Terra de Melide, que el IGE analiza juntas como el área de A Coruña suroriental, se observa un ligero descenso de la cifra de hogares en la última década y media. En 2025 bajaron de las 25.100 unidades habitadas, mientras en 2010 eran algo más de 25.300. Y en este lapso de tiempo llegaron a caer a 23.300. En este grupo se incluyen los concellos de Ordes, Oroso, Trazo Tordoia, Mesía, Frades, Cerceda, O Pino, Touro, Arzúa, Boimorto, Melide, Santiso, Sobrado y Toques.

Las proyecciones de IGE apuntan a que en esta área la cifra de hogares seguirá en descenso, perdiendo otros 530, hasta 2039. También pronostica un descenso en el área de la Costa da Morte, con 1.700 menos. En cambio, Santiago y su periferia sumarán otros 7.280, y Barbanza-Noia, unos 860.