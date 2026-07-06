PRESENTACIÓN
'Travesía', a obra coa que Suso Lista atrapa o vento e a esencia da Costa da Morte
O escritor cormelán completa así unha tetraloxía con trece relatos inspirados nas vivencias e na identidade mariñeira
O escritor, actor e expercebeiro Suso Lista, de Corme (Ponteceso), retomou a súa faceta literaria para completar unha tetraloxía dedicada aos catro elementos da natureza, inaugurada con Salseiros (auga), Xeixos (terra), Charamuscas (lume) e que remata agora con Travesía (aire), "neste caso o peor vento que hai para os mariñeiros", segundo o autor.
Travesía é unha obra de trece relatos curtos, un número que tampouco é casualidade, senón que está vinculado "á ducia pesca", unha práctica habitual "dos pescos, que sempre dan unha sardiña a maiores da ducia, polo que neste caso é un número bo", subliña Suso Lista.
Na sinopse do libro defínese Travesía como "un mapa de cicatrices e recordos onde se cruzan piratas de onte con náufragos de agora", no que "non hai lendas foráneas, fálase de nós. É o rastro dunha vila que se nega a esquecer, contado por alguén que entende que a única forma de sobrevivir á Costa da Morte é rirse de todo, empezando por un mesmo".
Suso Lista asegura que é un libro "para volver ler, porque o lector sempre vai atopar algo novo. É unha obra escrita desde o rural, nacida no medio de nós, e quen queira entender a esencia da Costa da Morte ten que ler e reler".
Son relatos ficcionados, pero inspirados "nas experiencias da miña vida e do que vexo. É un anaco da vida dun pobo, pois, á fin, Corme é un universo en pequena escala. Aquí sabémolo todo, o de agora, o de mañá e, sobre todo, o do pasado, e por iso recollín na obra todo do que sei e o que vivo", engade o autor.
A presentación oficial tivo lugar nun concorrido acto en Corme. Suso Lista estivo acompañado polo editor literario Xosé Manuel Varela e o profesor cormelán do IES Maximino Romero, de Baio, Óscar Rey Calo, quen asegura que Travesía "é unha obra clave para entendernos como pobo. Alguén tiña que escribila e así o fixo o noso amigo e veciño. É un agasallo inmortal para a literatura galega, que pon o foco na nosa esencia e na nosa identidade colectiva".
As patacas da Ourada
Desa esencia forman parte tamén as patacas de Bergantiños ás que Suso Lista loa tamén na súa obra, e máis concretamente as cultivadas na Ourada (Ponteceso). En sinal de agradecemento a esa mención, Silvestre, un dos labregos que as cultiva e comercializa, agasallou ás persoas que mercaron un exemplar cun vale por un quilo das prezadas patacas.
Un xesto que agradeceu o escritor cormelán, quen tamén tivo verbas de agradecemento ao numeroso público que desafiu o calor para asistir á presentación, e a todos aqueles que fixeron posible que este novo libro vise a luz. A obra, publicada por Edicións Embora, xa está dispoñible nas librarías.
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