Valga honra la memoria de Celestino Carbia, fusilado por los franquistas

El Concello de Valga ha celebrado el pasado 4 de julio un homenaje a Celestino Carbia, su exalcalde, quien fue fusilado por el ejército franquista el 11 de mayo de 1937 en Monteporreiro. La iniciativa, propuesta originalmente por la familia de Celestino, ha cobrado forma en el renombramiento de la Calle Baixa donde se ha colocado un monolito con una placa conmemorativa, al lado de la Casa do Concello. La placa del monolito fue descubierta por el actual alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, y la única hija viva de Celestino, Elvira Carbia Barreiro.

El regidor republicano de Valga ostentó el puesto de alcalde entre 1931 y 1933, y durante el 1936 hasta ser detenido por los golpistas sublevados a Francisco Franco el 24 de julio de ese mismo año. Estuvo preso en la isla de San Simón y fue juzgado en Pontevedra por rebelión militar y condenado a pena de muerte. Tras esto, Celestino Carbia Campaña fue fusilado el 11 de mayo en Monteporreiro y enterrado en el cementerio de San Mauro, en Pontevedra. Varios años más tarde, en 1977, sería trasladado al cementerio de Cordeiro, en Valga. El alcalde es aún recordado con cariño por muchos vecinos de Valga, un labrador que trabajó como alcalde para mejorar las redes de comunicación y el tránsito del ganado, además de ser el que aprobó la financiación para la construcción del cuartel de la Guardia Civil de Valga entre muchos otros más avances que se realizaron en el municipio durante su mandato con "trabajo honesto y honrado", como destaca Bello Maneiro. El alcalde actual también destaca que "trabajó siempre en pro de los valgueses y era querido por los vecinos, que era lo importante". Además, añadió que "es justo que la Corporación aprobase este decreto por unanimidad".

Condena ilegítima

Su condena fue recientemente declarada ilegal por el Gobierno de España, otorgándole el "Reconocimiento y Reparación Personal" al exalcalde valgués y declarando "ilegal e ilegítimo" lo dictado por el tribunal que lo juzgó. La propuesta del renombramiento de la calle con el nombre de Celestino Carbia fue aprobada en pleno por unanimidad el mes de abril, con el objetivo de honrar su memoria.