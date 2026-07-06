PATRIMONIO
Zas consolida a calzada romana de Brandomil e reforza a protección dun xacemento clave de Galicia
A intervención complementa as campañas de escavación en Pedra do Altar
O Concello de Zas iniciou as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, unha nova actuación encamiñada á conservación e posta en valor dun dos conxuntos arqueolóxicos máis relevantes de Galicia.
A intervención permitirá garantir a conservación deste elemento patrimonial e complementar o traballo desenvolvido nos últimos anos no conxunto arqueolóxico.
Máis de 100.000 euros en patrimonio arqueolóxico
Con esta intervención, o investimento municipal destinado ao patrimonio arqueolóxico de Brandomil supera xa os 100.000 euros, unha cifra que inclúe tanto estas obras de consolidación como o financiamento das diferentes campañas de escavación desenvolvidas no xacemento romano de Pedra do Altar.
As escavacións, financiadas polo Concello de Zas, permitiron sacar á luz os vestixios dun importante asentamento romano no que destaca unha posible domus de época altoimperial, datada entre os séculos I e II da nosa era.
Preservar para as futuras xeracións
O alcalde, Manuel Muíño, destaca que "o patrimonio histórico é unha das grandes riquezas do noso municipio e temos a responsabilidade de conservalo e poñelo en valor para as xeracións futuras".
Neste sentido, subliña que "o esforzo económico realizado polo Concello demostra o compromiso decidido con Brandomil e coa recuperación dun legado arqueolóxico de enorme importancia, tanto desde o punto de vista histórico como cultural e turístico".
Muíño sinala ademais que "cada actuación que levamos a cabo permite avanzar no coñecemento da nosa historia, polo que seguiremos apostando por impulsar proxectos que contribúan á protección, investigación e divulgación deste excepcional patrimonio".
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