Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad en SantiagoAutónomos ÁreaFestival FegateaObras Amor RuibalCarreira Pedestre
instagram

PATRIMONIO

Zas consolida a calzada romana de Brandomil e reforza a protección dun xacemento clave de Galicia

A intervención complementa as campañas de escavación en Pedra do Altar

O Concello de Zas consolidará a calzada romana de Brandomil.

O Concello de Zas consolidará a calzada romana de Brandomil. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

O Concello de Zas iniciou as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, unha nova actuación encamiñada á conservación e posta en valor dun dos conxuntos arqueolóxicos máis relevantes de Galicia.

A intervención permitirá garantir a conservación deste elemento patrimonial e complementar o traballo desenvolvido nos últimos anos no conxunto arqueolóxico.

Máis de 100.000 euros en patrimonio arqueolóxico

Con esta intervención, o investimento municipal destinado ao patrimonio arqueolóxico de Brandomil supera xa os 100.000 euros, unha cifra que inclúe tanto estas obras de consolidación como o financiamento das diferentes campañas de escavación desenvolvidas no xacemento romano de Pedra do Altar.

As escavacións, financiadas polo Concello de Zas, permitiron sacar á luz os vestixios dun importante asentamento romano no que destaca unha posible domus de época altoimperial, datada entre os séculos I e II da nosa era.

Preservar para as futuras xeracións

O alcalde, Manuel Muíño, destaca que "o patrimonio histórico é unha das grandes riquezas do noso municipio e temos a responsabilidade de conservalo e poñelo en valor para as xeracións futuras".

Neste sentido, subliña que "o esforzo económico realizado polo Concello demostra o compromiso decidido con Brandomil e coa recuperación dun legado arqueolóxico de enorme importancia, tanto desde o punto de vista histórico como cultural e turístico".

Noticias relacionadas y más

Muíño sinala ademais que "cada actuación que levamos a cabo permite avanzar no coñecemento da nosa historia, polo que seguiremos apostando por impulsar proxectos que contribúan á protección, investigación e divulgación deste excepcional patrimonio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: 'Cuanto más grandes, más saben
  2. Llega a Santiago la moda del alquiler de coches entre vecinos: desde 50 euros al día
  3. La cara B de las obras de Amor Ruibal. Comerciantes, vecinos y transeúntes esperan el nuevo Barrio Verde
  4. Crónica social compostelana | Tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central
  5. Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Ulla en A Estrada
  6. Las escapadas favoritas de los santiagueses cuando el calor aprieta: todas a menos de una hora
  7. SAIC da un nuevo paso en Galicia: Ferrol recibirá la próxima semana un primer buque con vehículos de la compañía
  8. Santiago vivió este sábado el día más caluroso en lo que va de año

Dos capibaras llegan al Zoo de Santillana del Mar

Damián Noya amplía su contrato con el Compostela hasta junio de 2027

Damián Noya amplía su contrato con el Compostela hasta junio de 2027

Zas consolida a calzada romana de Brandomil e reforza a protección dun xacemento clave de Galicia

Zas consolida a calzada romana de Brandomil e reforza a protección dun xacemento clave de Galicia

¿Dónde está Manuel García Hermo? Arranca en Lousame la tercera excavación en busca de los restos del sastre fusilado en 1936

¿Dónde está Manuel García Hermo? Arranca en Lousame la tercera excavación en busca de los restos del sastre fusilado en 1936

Sony ya ha comenzado a reorganizar su mayor planta de discos para PlayStation

Sony ya ha comenzado a reorganizar su mayor planta de discos para PlayStation

El chuletón que conquista Santiago cumple 50 años: "Hacemos 300 kilos a la semana"

El chuletón que conquista Santiago cumple 50 años: "Hacemos 300 kilos a la semana"

Sabor, saúde e mar: o peixe galego toma o mercado municipal de Carballo

Sabor, saúde e mar: o peixe galego toma o mercado municipal de Carballo

El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días

El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
Tracking Pixel Contents