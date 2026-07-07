Licitan la humanización de Bertamiráns hasta O Tremo, que después continuará hacia Santiago

El Concello de Ames acaba de licitar la continuación de la humanización en Bertamiráns, de forma que por un importe cercano a los 314.000 euros, se completará el tramo de la avenida da Maía hasta el límite con Brión, municipio vecino que está haciendo lo propio con sus aceras. Pero también está previsto continuar adecuando la capital municipal a beneficio de las personas hacia Aldea Nova. Además, los remates de la semipeatonalización de Milladoiro avanzan, con la decisión de retirar los árboles que no han prendido en la mediana y de hacer pequeñas mejoras en las aceras.

Desde la concejalía de Obras

Así lo apuntaba el edil de Obras, Gustavo Nieto, quien destacaba al respecto de la ampliación de aceras hacia O Tremo que “esta é outra fase máis da transformación ou renovación que está a experimentar a avenida da Maía. Cando remate teremos renovado todo o tramo dende a avenida da Peregrina ao límite municipal con Brión, o que nos permitirá comezar a avanzar dirección AG-56". En concreto, esta cuarta fase que se acaba de citar ya está contemplado en el POS+ principal 2026, y se prolongaría por el margen izquierdo en sentido Santiago desde el Mercadona hasta el número 101 de la avenida da Maía, antes de llegar al enlace con la autovía de Brión.

Distintas fases

Así, y tras un primer paquete obras en la almendra, llegó un segundo, con fondos de la Diputación mediante una ayuda nominativa hace cerca de un año, y ahora se licita la continuidad hasta O Tremo por un importe estimado de 314.080 euros, para proseguir luego, con cargo al Plan de Obras Provincial, hacia Aldea Nova. Al hilo, las empresas que quieran optar a adecuar el tramo de la avenida da Maía hacia Brión tienen de plazo para mandar sus ofertas hasta el próximo día 16. Las actuaciones previstas tienen como objetivo mejorar la estética, la funcionalidad y la ampliación del espacio público destinado a los peatones, tras la demolición de los pavimentos incompatibles con la nueva actuación, la retirada de luminarias, semáforos y mobiliario urbano, así como a la tala y destoconado de los árboles existentes.

Las nuevas aceras se ejecutarán con baldosa de hormigón vibrado sobre una base de hormigón y zahorra, delimitadas mediante bordillo prefabricado de hormigón. Los vados para vehículos se resolverán con pavimento de hormigón impreso y en los pasos de peatones se instalará pavimento táctil conforme a la normativa de accesibilidad. La actuación incluye también la adaptación de los sumideros, la renovación de la red de alumbrado público bajo las nuevas aceras y la recolocación de las farolas existentes. Asimismo, se instalará nuevo mobiliario urbano, compuesto por jardineras, dos bancos y una barandilla de acero inoxidable para la protección de los peatones.

También el firme

Finalmente, se renovará el firme de la calzada en una superficie de 2.980 m² mediante una nueva capa de mezcla bituminosa, previo fresado del pavimento existente, y se ejecutará la correspondiente señalización horizontal. Esta actuación forma parte de la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025.

De igual forma, desde la administración local se referían a que en la mayor de sus urbes, fundamentalmente restan por repasar las aceras, donde se han detectado baldosas rotas o defectos de obra, así como la finalización de la mediana y jardinería. A este respecto, "vanse retirar as árbores que non lograron prender e replantar cando pase o verán", anunciaban.

Estado de la mediana de O Milladoiro, con algún árbol que no ha prendido / ECG

En este caso, el importe de la humanización de Milladoiro costó 4,4 millones, mientras que las actuaciones llevadas a cabo en la capital de Ames rondaron los dos millones de euros... ya que están pendientes los 224.000 euros, sin iva, que costará darle continuidad hacia Santiago.