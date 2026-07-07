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Música, títeres y humor en los Seráns de Ribadiso para amenizar el verano de Arzúa de forma gratuita

La actividades se prolongarán desde el 10 de este mes hasta el próximo 5 de septiembre

Entre las actuaciones, la de Pablo Díaz, Barriga Verde o la Pandeireteiras de Montefurado

La concejala Lucía López, por la izquierda, con el alcalde Xosá Xesús Carril y el concejal David Moscoso

La concejala Lucía López, por la izquierda, con el alcalde Xosá Xesús Carril y el concejal David Moscoso / Concello

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Marcos Manteiga Outeiro

Arzúa

El Concellode Arzúa presenta una nueva edición de los Seráns en Ribadiso, un ciclo de actividades culturales al aire libre que arrancará el viernes 10 de julio y se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre en el área recreativa que da nombre al evento, totalmente gratuitas.

Comienzo de actividades

La programación comenzará el viernes 10 de julio, a las 18.00 horas, con la propuesta familiar de Pablo Díaz, titulada Contando números, cantando cores. El domingo 19 de julio, dentro de la programación vinculada a las Fiestas del Carmen, será el turno de Uxía Lambona e a Banda Molona, a las 19.00 horas, y de la sesión musical de Pájara Boba, a las 20.00 horas.

El mes de julio se cerrará el viernes 31, a las 18.00 horas, con el espectáculo Barriga Verde, de Títeres Alakrán. Ya en agosto, el ciclo continuará el viernes 14, a las 18.00 horas, con A Cova das Letras-Cris Collazo y el espectáculo Costureiriña bonita. El sábado 22 de agosto, a las 20.00 horas, el humorista arzuano Xan Veiga presentará Que anos aqueles. El mes se completará el viernes 28 de agosto, a las 18.00 horas, con Títeres Alakrán y Pequeno kabaret de tolos.

La programación finalizará el sábado 5 de septiembre, a las 20.00 horas, con el concierto de las Pandeireteiras de Montefurado.

Tercera edición

El ciclo llega este año a su tercera edición, consolidándose como una propuesta cultural de verano en torno a uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio. La programación incluye ocho citas gratuitas dirigidas a público familiar y adulto, con propuestas musicales, escénicas, humorísticas y de narración oral. Esta nueva edición refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Arzúa por consolidar Ribadiso como un espacio de encuentro, convivencia y ocio compartido, dando continuidad a un proyecto que en los últimos años ha contribuido a recuperar la actividad en este enclave del municipio.

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Desde la alcaldía

El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, destacó que “Ribadiso segue medrando e consolidándose como un dos grandes espazos de encontro e convivencia do noso concello”. En ese sentido, señaló que “cada nova edición dos Seráns confirma o éxito dun proxecto que recuperou un espazo emblemático e o converteu nun lugar dinámico, participativo e aberto á veciñanza e ás persoas que nos visitan”. Carril también puso en valor la continuidad del trabajo municipal en el entorno: “Seguimos traballando para mellorar as instalacións, ampliar as posibilidades do recinto e avanzar nos proxectos pendentes. Queremos un Ribadiso cada vez máis vivo, máis atractivo e preparado para seguir sendo un orgullo compartido por toda a veciñanza”.

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