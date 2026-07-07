Música, títeres y humor en los Seráns de Ribadiso para amenizar el verano de Arzúa de forma gratuita
La actividades se prolongarán desde el 10 de este mes hasta el próximo 5 de septiembre
Entre las actuaciones, la de Pablo Díaz, Barriga Verde o la Pandeireteiras de Montefurado
El Concellode Arzúa presenta una nueva edición de los Seráns en Ribadiso, un ciclo de actividades culturales al aire libre que arrancará el viernes 10 de julio y se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre en el área recreativa que da nombre al evento, totalmente gratuitas.
Comienzo de actividades
La programación comenzará el viernes 10 de julio, a las 18.00 horas, con la propuesta familiar de Pablo Díaz, titulada Contando números, cantando cores. El domingo 19 de julio, dentro de la programación vinculada a las Fiestas del Carmen, será el turno de Uxía Lambona e a Banda Molona, a las 19.00 horas, y de la sesión musical de Pájara Boba, a las 20.00 horas.
El mes de julio se cerrará el viernes 31, a las 18.00 horas, con el espectáculo Barriga Verde, de Títeres Alakrán. Ya en agosto, el ciclo continuará el viernes 14, a las 18.00 horas, con A Cova das Letras-Cris Collazo y el espectáculo Costureiriña bonita. El sábado 22 de agosto, a las 20.00 horas, el humorista arzuano Xan Veiga presentará Que anos aqueles. El mes se completará el viernes 28 de agosto, a las 18.00 horas, con Títeres Alakrán y Pequeno kabaret de tolos.
La programación finalizará el sábado 5 de septiembre, a las 20.00 horas, con el concierto de las Pandeireteiras de Montefurado.
Tercera edición
El ciclo llega este año a su tercera edición, consolidándose como una propuesta cultural de verano en torno a uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio. La programación incluye ocho citas gratuitas dirigidas a público familiar y adulto, con propuestas musicales, escénicas, humorísticas y de narración oral. Esta nueva edición refuerza la apuesta del Ayuntamiento de Arzúa por consolidar Ribadiso como un espacio de encuentro, convivencia y ocio compartido, dando continuidad a un proyecto que en los últimos años ha contribuido a recuperar la actividad en este enclave del municipio.
Desde la alcaldía
El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, destacó que “Ribadiso segue medrando e consolidándose como un dos grandes espazos de encontro e convivencia do noso concello”. En ese sentido, señaló que “cada nova edición dos Seráns confirma o éxito dun proxecto que recuperou un espazo emblemático e o converteu nun lugar dinámico, participativo e aberto á veciñanza e ás persoas que nos visitan”. Carril también puso en valor la continuidad del trabajo municipal en el entorno: “Seguimos traballando para mellorar as instalacións, ampliar as posibilidades do recinto e avanzar nos proxectos pendentes. Queremos un Ribadiso cada vez máis vivo, máis atractivo e preparado para seguir sendo un orgullo compartido por toda a veciñanza”.
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