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EXPOSICIÓN

As aves da Costa da Morte voan en Cee con 'alas de madeira' da man de Manuel Canosa

A mostra reúne unha colección de paxaros policromados, entre eles unha especie extinguida

Manuel Canosa no acto inaugural da exposición 'Alas de madeira' en Cee.

Manuel Canosa no acto inaugural da exposición 'Alas de madeira' en Cee. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

A casa de cultura de Cee acolle a exposición Alas de madeira, do artesán e exdocente do IES Fernando Blanco, Manuel Canosa Santamaría. Unha mostra de paxaros de madeira policromados que convida a achegarse á natureza e á fauna da Costa da Morte.

Na presentación da exposición, Manuel Canosa asegurou que sempre lle gustou traballar coa madeira, xa desde a infancia, aínda que ao longo da súa vida tamén traballou con outros materiais, entre eles os dentes de cachalote que lle entregaban algúns dos empregados da factoría baleeira de Caneliñas.

Manuel Canosa con dous dos paxaros expostos en Cee.

Manuel Canosa con dous dos paxaros expostos en Cee. / Cedida

Manuel optou por resolver a disputa dos artistas Miguel Anxo e Leonardo respecto de que arte é máis importante, a pintura ou a escultura, unindo os dous mundos e outorgándolles unha vida e personalidade únicas aos seus paxaros policromados.

Na súa colección destaca unha peza especial, a dun paxaro que xa está extinguido pero que puido recrear grazas a unha reprodución que se conserva no Museo de Paleontoloxía de Castela - A Mancha.

Para darlles forma aos seus paxaros, Manuel Canosa optou por madeira de buxo e castiñeiro, principalmente, "que garda nas súas vetas a memoria dos nosos montes, a mesma terra que sostén as árbores onde as aves aniñan e cantan".

A exposición 'Alas de madeira' pode verse na casa da cultura de Cee.

A exposición 'Alas de madeira' pode verse na casa da cultura de Cee. / Cedida

O técnico de xestión cultural de Cee, Víctor Castiñeira, que interveu en nome da alcaldesa, que non puido asistir, destacou que "as obras que nos rodean non son só representacións de aves; son o resultado dun diálogo paciente entre a materia e a cor. Cada unha destas pezas comezou como un bloque de madeira basto, un anaco de árbore que, baixo a mirada e as mans de Manolo, foi revelando a súa alma escondida".

Cada peza, engadiu, "é un exercicio de paciencia, observación e destreza técnica. Os matices da cor non só buscan replicar a natureza, senón capturar a luz e a esencia vital de cada especie".

As netas de Manuel amenizaron o acto con música de violín.

As netas de Manuel amenizaron o acto con música de violín. / Cedida

Alas de Madeira, subliñou, "é un refuxio artístico onde como espectadores podemos achegarnos á fraxilidade e beleza das aves da Costa da Morte. Estes paxaros lévannos a outros tempos, xa que, por desgraza, algunhas das especies xa son moi difíciles de ver", remarcou.

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O acto inaugural tivo tamén a súa parte emotiva. As netas do artesán, Mariña e Ana López Canosa, abriron o acto interpretando o Vals do Danubio Azul ao violín, e Ana, puxo o broche cunha fermosa e brillante interpretación de Lela, que mereceu o aplauso unánime do numeroso público, entre o que se atopaba Xosé M. Penas Patiño, coautor da recoñecida obra de referencia neste eido, Guía das aves de Galicia.

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