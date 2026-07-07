Boqueixón inicia Un mes e Pico con actividades gratuitas para poner en valor el Monte Ilicino

El Concello de Boqueixón da el pistoletazo de salida a la octava edición del ciclo Un mes e Pico, iniciativa nacida para poner en valor el Monte Ilicino y promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), algo que se consiguió el pasado 22 de junio, cuando la Xunta publicaba en el DOG el inicio del expediente de incoación para declarar BIC el patrimonio inmaterial del conjunto simbólico del Pico Sacro. Y el prograna arrancará este sábado 11 de julio con la actividad O Pico Sacro e os 4 elementos da natureza, iniciativa que, a través de dinámicas de mindfulness, movimiento consciente y arteterapia, permitirá a las personas participantes descubrir cómo este otero está conectado con los cuatro elementos de la naturaleza. Se trata de una iniciativa gratuita promovida por el GDR Terras de Compostela y dirigida a personas adultas, con una duración de dos horas.

Participación

Para participar solo es necesario rellenar un formulario (https://forms.gle/EupijFxRZuCepN6t6), disponible a través de las redes sociales del GDR Terras de Compostela y en la página web del Ayuntamiento de Boqueixón (www.boqueixon.gal). El punto de encuentro será el aparcamiento del Pico Sacro, a las 10.00 horas.

Además, el ciclo Mes e Pico incluirá tres conferencias, todas ellas en la Capilla de San Sebastián, a las 19.00 horas. La participación es totalmente gratuita, si bien el número de plazas es limitado, por lo que será necesaria inscripción previa en boqueixonturismo@gmail.com o llamando al 981 513 061 (Departamento de Formación, Emprego e Turismo).

Dos historiadores

La primera conferencia tendrá lugar el sábado 18 de julio y correrá a cargo de los historiadores Henrique Neira y Pablo Sanmartín, que hablarán sobre historias y leyendas del Pico Sacro a través de grabados e imágenes. Un día después, el domingo 19 de julio, será el turno de Thibault Saintenoy, que ofrecerá la conferencia: O que fan as montañas sagradas: testemuñas antigas e sentidos presentes desde os Andes.

Cerrará el ciclo César González García, doctor en Astrofísica, expresidente de la Sociedad Europea de Astronomía y miembro de la delegación en Galicia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Si en 2025 disertó sobre O ceo e o Pico Sacro, en esta ocasión hablará sobre Eclipses na historia e nas culturas.