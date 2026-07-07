PATRIMONIO
Un castro animado: Borneiro viaxa ao pasado con recreacións históricas
A cita inclúe degustacións gastronómicas, artesanía e música
O Concello de Cabana de Bergantiños programou para o sábado 11 de xullo, unha nova edición do Castro Animado, que devolverá a vida ao recinto castrexo da Cidá de Borneiro.
Os asistentes mergullaranse na forma de vida dos antigos poboadores dos castros a través dunha variedade de propostas lúdicas. Entre elas figuran un encontro e interacción cos habitantes doutros castros, así como unha recreación na croa do castro que permitirá reconstruír escenas da vida cotiá deste asentamento.
A gastronomía terá un papel destacado, cunha degustación de produtos cabaneses acompañados de bebidas castrexas. Ademais, o público poderá gozar de mostras de artesanía e cerámica, xogos populares a cargo de Miudiño e unha recreación histórica da man do Clan de Breogán.
Actuacións musicais
A música asumirá tamén un protagonismo especial ao longo da xornada, coas actuacións dos Farrapos, As Lerchas, As Cantareiras de Anos, Son de Cabana e Felipe Mourelle. A xornada completarase coa animación de Cé Orquestra Pantasma e a actuación de A Vela Circo.
Con esta programación, a cita combinará historia, cultura e lecer nun enclave patrimonial de referencia, como é o castro da Cidá de Borneiro. Dende o Concello de Cabana animan á veciñanza a participar "nunha proposta que pon en valor un dos xacementos emblemáticos do municipio e a gozar dunha tarde de convivencia veciñal arredor da cultura castrexa".
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