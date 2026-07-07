Cee cede a la Xunta tres locales para reubicar las oficinas de empleo

El Concello de Cee adjudicó a la Xunta de Galicia la concesión demanial (gratuita) de tres locales del edificio de servicios múltiples, donde también se ubica la casa consistorial, para las oficinas del Servizo Galego de Colocación y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El plazo de la concesión será de 25 años, con posibilidad de prórroga por cinco años más.

Reubicación del SEPE

El Servizo Galego de Colocación continuará en el local de la planta baja que actualmente comparte con el SEPE, que se reubicará en la primera planta, ocupando los locales de la antigua biblioteca municipal y del archivo, que será trasladado a la tercera planta del inmueble, según confirmó la alcaldesa, Margot Lamela.

Los tres locales serán reformados y acondicionados por la Xunta de Galicia para adaptarlos a las necesidades actuales.

De esta forma se resuelve un proceso que comenzó hace más de dos años, cuando el Concello ofreció a la Xunta el edificio de la antigua escuela de música para reubicar allí estos servicios, pero dicho inmueble fue desestimado por la Administración autonómica, que llegó a licitar la compra de un nuevo local, pero el proceso tampoco prosperó.

Centro de día

Por su parte, el Concello decidió reacondicionar la antigua escuela de música para habilitar allí el futuro centro de día municipal. "Ya tenemos el proyecto para arreglar la fachada y el tejado, y está previsto iniciar la licitación de las obras este año", afirmó la alcaldesa. Los trabajos serán financiados con cargo al Plan Complementario del POS de la Diputación.

Para 2027, añadió Margot Lamela, el gobierno local prevé impulsar el proyecto del propio centro de día, para lo que recurrirá a fondos provinciales o de otras entidades públicas.

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En cuanto a la gestión, la alcaldesa señaló que la intención es que sea asumida por una asociación sin ánimo de lucro para que las plazas puedan ser subvencionadas por la Xunta.