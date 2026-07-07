Crisis en Nueva Línea, la orquesta que actuó en Padrón

La orquesta tinerfeña Nueva Línea ha anunciado este lunes que, debido a "diferencias en la forma de entender y gestionar el grupo", cuatro de sus principales vocalistas abandonan la formación. La orquesta protagonizó este año un fenómeno viral con temas que acumulan millones de reproducciones como "Un beso", "Noche de Copas" o "Al Golpito", una reciente colaboración con el artista canario Quevedo. Recientemente, la orquesta recalaba en las Festas da Pascua de Padrón donde numerosas personas pudieron disfrutar de su show en el Paseo do Espolón. Esta orquesta fue también uno de los grandes atractivos de las Festas de San Marcos de Noia en el mes de abril, además de actuar en O Porriño el 14 de febrero, coincidiendo con la fecha de San Valentín.

La noticia ha causado preocupación entre los seguidores de la orquesta puesto que se encuentran en plena gira de actuaciones veraniegas con numerosas fechas ya cerradas en las Islas Canarias. Por el momento, desde el grupo no han detallado qué actuaciones se cancelan y cuáles siguen en pie, aunque prometen que "ya se está trabajando con ilusión para seguir ofreciendo el espectáculo y la calidad que siempre han caracterizado a Nueva Línea" y aseguran que informarán "de los cambios de agenda que puedan suceder", a pesar de que las actuaciones en directo eran el plato fuerte de la banda canaria.

El grupo sigue adelante

A pesar de la salida de sus cuatro vocalistas principales, en su comunicado oficial aseguran que el resto de la formación continúa "unida y plenamente comprometida". También han aprovechado para agradecer al público, del que aseguran que reciben "confianza y comprensión" y con el que esperan seguir compartiendo muchos momentos. El mensaje concluye con un "Nos vemos muy pronto sobre los escenarios", frase que pretende calmar a los más fanáticos de la agrupación y pensar en positivo de cara al futuro.

Polémica en Vimianzo

Como curiosidad, el grupo se pronunció el pasado 17 de junio desde su cuenta oficial de Instagram en relación a una supuesta actuación en las Fiestas de Vimianzo. A pesar de que la comisión los incluyese en el cartel de las fiestas, el grupo comunicó en redes que "en ningún momento se ha llegado a un acuerdo verbal o contractual por parte de la oficina de management del grupo, ni se ha recibido ningún tipo de petición ni de propuesta para formar parte de la programación festiva de dicha localidad." Desde la cuenta de Instagram de la Comisión de Festas de Vimianzo han respondido al grupo canario, alegando que "esta noticia colleunos completamente por sorpresa, xa que a actuación levaba acordada dende hai tempo e a cancelación produciuse cando apenas restan dous meses para a celebración das festas". La comisión añade que están trabajando para sustituir esa actuación por otra que esté a la altura de las expectativas.