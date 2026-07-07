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INFRAESTRUTURAS

Demandan unha variante para sacar o tráfico do centro do lugar da Torre de Laxe

O BNG pide á Deputación que elabore un estudo de viabilidade

Reclama tamén medidas para reducir a velocidade en Coéns

O BNG considera prioritario retirar o tráfico polo centro do núcleo da Torre.

O BNG considera prioritario retirar o tráfico polo centro do núcleo da Torre. / Google Maps

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José Manuel Ramos Lavandeira

Laxe

O BNG de Laxe solicita á Área de Vías e Obras da Deputación da Coruña actuacións que melloren a seguridade viaria e a calidade de vida da veciñanza dos núcleos da Torre e de Coéns, ambos atravesados pola estrada provincial DP-4001.

A formación nacionalista considera prioritario facer realidade unha variante ou circunvalación que permita sacar o tráfico de paso do centro da Torre, "un núcleo onde as vivendas se atopan practicamente a pé de estrada e no que o aumento continuado da circulación, especialmente de vehículos pesados, incrementou notablemente os riscos para a veciñanza".

Analizar alternativas

Con tal fin, a portavoz do BNG de Laxe, Cristina Vázquez, solicita que os servizos técnicos da Deputación elaboren un estudo de viabilidade que analice as distintas alternativas posibles e que, unha vez definida a opción máis axeitada, se redacte o correspondente proxecto para incorporalo á planificación de investimentos do organismo provincial.

Arranxo da marquesiña

A iniciativa inclúe tamén peticións para o núcleo de Coéns, onde se demanda a adopción de medidas que permitan reducir a velocidade dos vehículos ao seu paso polo lugar, así como o arranxo e acondicionamento da marquesiña da parada de autobús, atendendo ás demandas trasladadas pola propia veciñanza.

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Cristina Vázquez afirma que "a Deputación non pode seguir mirando para outro lado ante unha situación que leva anos preocupando á veciñanza". Subliña que a construción dunha variante na Torre "non é un capricho, senón unha actuación de planificación necesaria para compatibilizar a mobilidade coa protección dun núcleo habitado".

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