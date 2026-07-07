Detectados dos focos de lengua azul en A Baña y Brión, los primeros casos de 2026 en el conjunto de España

Los municipios de A Baña y Brión, en el área de Santiago, concentran dos de los tres primeros casos de lengua azul detectados este año en Galicia y en el conjunto de España, tras el fin del período invernal de inactividad del insecto que transmite la enfermedad. La Consellería de Medio Rural confirmó esta tarde la presencia del serotipo 3 del virus en explotaciones bovinas de ambos concellos, mientras que un tercer caso, correspondiente al serotipo 8, fue localizado en una explotación de Narón.

Se trata de las primeras detecciones notificadas en la comunidad y también en España desde que concluyó en abril el período de menor circulación del Culicoides, el pequeño mosquito responsable de la transmisión de esta enfermedad entre rumiantes. Los análisis fueron confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) y comunicados al Ministerio de Agricultura a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria.

La Xunta explica que la identificación de los focos fue posible gracias a la vigilancia pasiva, después de que los propios ganaderos comunicaran la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales. Estos avisos forman parte del programa anual de vigilancia que desarrolla la Administración autonómica para controlar la presencia del virus.

Durante 2025 los serotipos 3 y 8 ya habían circulado por las cuatro provincias gallegas. Sin embargo, el serotipo 4 no llegó a detectarse en la comunidad gracias a las campañas de vacunación obligatoria desarrolladas en los años anteriores.

Desde el pasado año España dejó de contar con un programa nacional de erradicación basado en la vacunación obligatoria, por lo que la inmunización del ganado frente a la lengua azul pasó a ser voluntaria. Aun así, Medio Rural insiste en recomendar la vacunación tanto de bovinos como de ovinos como principal medida para reducir la propagación de la enfermedad.

Las vacunas frente a los distintos serotipos pueden adquirirse a través de los canales habituales de medicamentos veterinarios con la correspondiente prescripción. Además, la Xunta mantiene la distribución gratuita de dosis frente al serotipo 4 para bovinos y ovinos, así como frente a los serotipos 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele desarrollar una sintomatología más grave.

La Consellería que dirige María José Gómez también aconseja extremar las medidas de prevención en las explotaciones, evitando las zonas húmedas donde se reproduce el insecto vector y realizando tratamientos periódicos de desinsectación tanto en los animales como en las instalaciones y vehículos de transporte. Asimismo, recuerda a los ganaderos la obligación de comunicar cualquier sospecha de la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

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La lengua azul no afecta a las personas ni se transmite por el consumo de carne o leche procedentes de animales infectados. La enfermedad solo afecta a los rumiantes y el contagio se produce exclusivamente mediante la picadura del insecto vector, sin transmisión directa entre animales.