Dez concesionarios quentan motores para unha nova edición de Berocasión en Carballo

A feira do vehículo de ocasión Berocasión, de Carballo, celebrará a súa 21ª edición do 28 ao 30 de agosto, consolidándose como unha cita imprescindible para profesionais do sector e público xeral.

A organización, coordinada por Axober xunto cos concesionarios participantes, vén de poñer en marcha os preparativos desta nova edición, que manterá a súa esencia como evento especializado exclusivamente en vehículos de ocasión, co que reforza así a súa identidade e valor diferencial.

Xa confirmaron a súa asistencia os concesionarios Miguelauto, Antamotor, PS Automoción, Pensado Motor, Talleres Juan Lema, JG Car, Corgal Automóviles, Dimolk, Famauto e Balsacar.

Será unha edición chea de novidades con sorteos e premios para o público e con actividades paralelas que complementarán a feira, que se posiciona como un dos motores da dinamización económica e comercial de Carballo e da súa contorna.