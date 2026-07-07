AUTOMÓBIL
Dez concesionarios quentan motores para unha nova edición de Berocasión en Carballo
A organización prepara novidades, sorteos, premios e actividades paralelas para reforzar o atractivo da feira
A feira do vehículo de ocasión Berocasión, de Carballo, celebrará a súa 21ª edición do 28 ao 30 de agosto, consolidándose como unha cita imprescindible para profesionais do sector e público xeral.
A organización, coordinada por Axober xunto cos concesionarios participantes, vén de poñer en marcha os preparativos desta nova edición, que manterá a súa esencia como evento especializado exclusivamente en vehículos de ocasión, co que reforza así a súa identidade e valor diferencial.
Xa confirmaron a súa asistencia os concesionarios Miguelauto, Antamotor, PS Automoción, Pensado Motor, Talleres Juan Lema, JG Car, Corgal Automóviles, Dimolk, Famauto e Balsacar.
Será unha edición chea de novidades con sorteos e premios para o público e con actividades paralelas que complementarán a feira, que se posiciona como un dos motores da dinamización económica e comercial de Carballo e da súa contorna.
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