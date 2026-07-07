Dodro contra los incendios forestales de la mano de Proxecto Batefogo

Los incendios forestales son uno de los problemas que más preocupan a la población gallega en verano. Este miércoles día 8 tendrá lugar la presentación del Proxecto Batefogo en el salón de plenos del Concello de Dodro. La presentación, que comenzará a las 20.00 horas, tratará sobre una iniciativa que pretende prevenir los incendios a través de la intervención social.

Desde Batefogo se definen como "un proxecto de intervención social que propón compaxinar de forma eficaz a prevención dos lumes coa dinamización económica e social do medio rural". La iniciativa está pensada para cualquier lugar de la geografía gallega y dirigida a todo tipo de entidades: administración pública, comunidades de montes...

Los objetivos del proyecto

Entre sus objetivos se encuentran la reducción del impacto de los incendios, el fomento de los usos sustentables del monte mediante la dinamización económica, la cultura forestal y la puesta en valor de los elementos patrimoniales y culturales del territorio. Desde la organización apuntan que "cada territorio precisa dunha intervención distinta, sexa pola dispoñíbilidade de recursos ou polas súas características". Para esto, consideran que son los propios vecinos de cada territorio los que mejor conocen las características y problemáticas del mismo, por lo que el trabajo con la población local es la base del proyecto.

Desde Proxecto Batefogo proponen una intervención escalonada dividida en cuatro fases. Empezando por la más básica, la sensibilización del público con respecto a los incendios, especialmente las personas que pueden estar más afectadas por los mismos, por ejemplo, ganaderos o trabajadores del medio rural. En segundo lugar, proponen la búsqueda de iniciativas emprendedoras para lograr "un monte vivo e con usos diversos para colectivos ou empresas dispostas a facer do monte o seu lugar de traballo". El tercer escalón, más contundente, es un plan de prevención participada para "protexer as vivendas e demais bens patrimoniais e naturais". Por último, un proyecto integral en el que se combinan las tres acciones anteriores de forma paralela.

Paritipación en otros municipios

Dodro no es el único municipio colaborador con el Proxecto Batefogo, ya que desde el Concello de Padrón se han sumado al mismo. Así lo anunciaban hace unas semanas en las redes oficiales del Concello, donde explican que "tras o verán, arrancará unha nova fase centrada na planificación participativa a medio e a longo prazo, coa implicación da veciñanza e dos diferentes axentes da vila para construír entre todos un rural máis seguro, resiliente e vivo". El objetivo que señalan desde el Concello de Padrón es la mejora de la prevención y la respuesta de la población ante situaciones de emergencia.