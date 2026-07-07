Cierran la piscina de A Estrada temporalmente por una fuga de agua

La reciente sectorización de la red municipal de abastecimiento permitió detectar a primera hora de esta mañana un consumo anómalo de agua en la Zona Deportiva, circunstancia que llevó al Ayuntamiento de A Estrada a activar de inmediato el protocolo de comprobación de las conducciones para localizar el origen de una fuga. Mientras se desarrollan estos trabajos y por razones de seguridad, permanecerá temporalmente cerrado al público el vaso de mayor tamaño del complejo municipal de piscinas.

Desde primera hora

Desde primera hora de la mañana, el personal municipal está realizando la inspección de la red de abastecimiento para determinar el punto exacto en el que se está produciendo la pérdida de agua. La presencia de maquinaria y los trabajos necesarios para la inspección hacen recomendable limitar provisionalmente el uso de las instalaciones a las piscinas mediana y pequeña, con el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias.

Con el objetivo de minimizar las molestias ocasionadas, el Ayuntamiento ha acordado que el acceso al complejo municipal sea gratuito mientras permanezca cerrado el vaso grande. La previsión es localizar la incidencia y acometer su reparación con la mayor rapidez posible para recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones.

Prioridad evidente

El gobierno local lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar en un momento de elevadas temperaturas y disfrute del período vacacional, pero considera prioritario actuar con celeridad para evitar una pérdida continuada de agua, más aún en el actual contexto de calor y de la necesaria gestión responsable de los recursos hídricos.

Paralelamente, las nuevas compuertas de la playa fluvial de Porta Pousada, en el curso del río Liñares, ya han llegado a las instalaciones y durante la jornada de este lunes se iniciaron los trabajos previos a su colocación. Si la evolución de los trabajos es la prevista, el embalse del agua permitirá recuperar el nivel habitual para el baño de cara al próximo fin de semana. Además, en las próximas horas también se incorporará nueva arena a la zona de playa, que permanece abierta al público y cuenta con servicio de socorrismo, aunque los niveles del agua no sean en estos primeros días de la temporada los habituales. Cuando se cierren las compuertas, la situación quedará normalizada.