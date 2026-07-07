Frades pone a punto media docena de accesos por carretera en otras tantas parroquias

El Ayuntamiento de Frades acaba de finalizar las obras del proyecto Pista de Fondevila a O Cabezo (Abellá) e outros, en las que invirtió 163.889 euros para mejorar los accesos a seis localidades del municipio y acondicionar dos pistas en la parroquia de Abellá. Una actuación incluida en el POS+ 2025.

El alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, explica que “as obras incluíron a mellora dos accesos ás aldeas de A Taberna (Abellá), Meus (Añá), Sibío (Gafoi), Reboredo (Galegos), Barazón (Moar) e á área recreativa de Os Pasos, en Aiazo, unha das zonas de lecer máis concorridas do noso municipio, sobre todo durante o verán”. Además, Rey Martínez señala que “seguimos coa nosa aposta polo aglomerado para mellorar as nosas pistas e os accesos aos distintos núcleos de poboación. Unha solución máis cara pero tamén a máis segura e duradeira para a nosa veciñanza”.

Remozado y señales

En los seis casos, las obras consistieron en el bacheo de las pistas, previo acondicionamiento de su capa de rodadura con tres centímetros de aglomerado. Los trabajos se completaron con la apertura de cunetas y la limpieza de los pasos de agua para garantizar un correcto drenaje longitudinal y transversal, así como con la reposición de la señalización horizontal, mediante el pintado de líneas de borde y símbolos, y de la señalización vertical, con la instalación de un total de once señales de stop. Además, en el caso de los accesos a A Taberna, los trabajos incluyeron la ejecución de dos cunetas revestidas con 15 centímetros de hormigón.

El proyecto también incluyó el acondicionamiento de dos pistas en la parroquia de Abellá que suman 1.190 metros de longitud, con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. En ambos casos, las obras consistieron en el bacheo previo con grava y un tratamiento asfáltico semiprofundode la pista, que posteriormente fue mejorada en su capa de rodadura con tres centímetros de aglomerado.