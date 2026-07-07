La historia del Dépor gana espacio en el Melga de Ponteceso

Las salas del Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), con sede en Ponteceso, suman un nuevo atractivo: una veintena de imágenes de diferentes formaciones del Real Club Deportivo de A Coruña, desde el año 1906, fecha de su fundación, hasta los años 60 del siglo pasado.

Una incorporación que ha sido posible gracias a una donación a la Fundación Ricardo Pérez y Verdes (FRPV) por parte del abogado coruñés Germán Rodríguez Conchado, quien fue durante muchas temporadas apoderado y jefe de los servicios jurídicos del Real Club Deportivo de A Coruña durante la presidencia de César Augusto Lendoiro.

A la derecha, dos de las imágenes, expuestas en las salas del Melga. / Cedida

A través de estas fotografías los amantes del fútbol pueden rememorar a grandes jugadores que pasaron por el club a lo largo de sus 120 años de historia, como Llanos, Blanco Rajoy, el olímpico Luis Otero, Ramón González, Manuel Rivera, Chacho, Juan Acuña, Eduardo González Valiño (primer coruñés en jugar una Copa del Mundo en 1934), el portero Xanetas, Chao, Pedrito, Elícegui, Reboredo, Ponte, Botana, Guimaráns, Moll, Tino, Rafael Franco, Corcuera, Oswaldo, Veloso y el gran Amancio Amaro, entre otros muchos. Los documentos gráficos están expuestos ya en la Galería de Deportistas.

Un patrono de la fundación

El presidente de la FRPV y director del Melga, Ricardo Pérez y Verdes, agradece a Rodríguez Conchado, que es además patrono de la fundación, "su generosa y altruista aportación". Se muestra además "inmensamente dichoso por contar en nuestro museo este reportaje gráfico de nuestra historia deportiva coruñesa".

Señala además que el Museo del Real Club Deportivo de A Coruña, inaugurado recientemente, "nos solicitó en calidad de préstamo dichas fotografías para digitalizarlas y poder exponerlas también en sus salas".

Obra colectiva sobre juegos tradicionales

Por otra parte, acaba de ver la luz el libro Juegos Tradicionales. Juegos de Mesa e ingenio, una obra colectiva de la que es coautor Ricardo Pérez y Verdes, junto con Carlos de la Villa, Biel Pubill, Víctor Baroja, Pak Gallego, Miqui Giménez, Stela Maris Ferrarese, Agusto Figueirredo Tatiana Lage y Ricardo Pérez.

La obra recoge ocho estudios de investigación que fueron presentados en el VII Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales Ribera del Duero, celebrado en Burgos.