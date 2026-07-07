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DUMBRÍA

Luz, auga e emoción: volven os espectáculos audiovisuais á fervenza do Ézaro

Celebraranse os venres e sábados de xullo, agosto e setembro, de 22.30 a 00.30 horas

Fervenza do Ézaro iluminada.

Fervenza do Ézaro iluminada. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

A máxica fervenza do Ézaro (Dumbría) recupera a partir do venres os espectáculos audiovisuais que iluminarán e darán vida á desembocadura do río Xallas no Atlántico.

Baixo o lema O eco do Ézaro, a fervenza iluminarase de 22.30 a 00.30 horas todos os venres e sábados de xullo, agosto e setembro ata o 19 deste último mes.

Cartel promocional dos espectáculos audiovisuais da Fervenza do Ézaro.

Cartel promocional dos espectáculos audiovisuais da Fervenza do Ézaro. / Cedida

Trátase dun espectáculo que reforza o atractivo dun dos espazos máis visitados e singulares da Costa da Morte, no que veciños e visitantes poden gozar tamén de múltiples propostas de lecer e exposicións artesanais.

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Ademais, ao pé da fervenza sitúase a única oficina de información turística do xeodestino que está operativa durante todo o ano.

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