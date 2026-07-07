DUMBRÍA
Luz, auga e emoción: volven os espectáculos audiovisuais á fervenza do Ézaro
Celebraranse os venres e sábados de xullo, agosto e setembro, de 22.30 a 00.30 horas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Dumbría
A máxica fervenza do Ézaro (Dumbría) recupera a partir do venres os espectáculos audiovisuais que iluminarán e darán vida á desembocadura do río Xallas no Atlántico.
Baixo o lema O eco do Ézaro, a fervenza iluminarase de 22.30 a 00.30 horas todos os venres e sábados de xullo, agosto e setembro ata o 19 deste último mes.
Trátase dun espectáculo que reforza o atractivo dun dos espazos máis visitados e singulares da Costa da Morte, no que veciños e visitantes poden gozar tamén de múltiples propostas de lecer e exposicións artesanais.
Ademais, ao pé da fervenza sitúase a única oficina de información turística do xeodestino que está operativa durante todo o ano.
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
- ¿Es Santiago más insegura que antes? La realidad del contraste entre cifras y percepción
- El vídeo viral de Anubis Dimitri: le quita las chanclas a un hombre por pasear a su perro a 40 grados sin protección
- Crónica social compostelana | Tradicional ‘Concertiño de piano de fin de curso’ de Tratalenca en Área Central
- José Palacios: "Si queremos solucionar el problema de la escasez de socorristas en Galicia, debemos enfrentarlo de manera global. Hay que incrementar la temporada, los sueldos y darle más importancia a la labor que realizan"
- El cáncer se lleva a Kira, la niña ucraniana: 'Me dijo hasta el final que quería volver a Ames
- Enrique Malvar Blanco, el nuevo sacerdote de la diócesis de Santiago