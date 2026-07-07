Asetem sacará las gangas de sus comerciantes a las calles de Melide en agosto

La Asociación de Empresarias y Empresarios de la Tierra de Melide (Asetem), en colaboración con el Ayuntamiento, pondrá en marcha los días 7, 8 y 9 de agosto una nueva edición del Mercamelide na Rúa, una iniciativa concebida para dinamizar el comercio local con descuentos y oportunidades en una amplia variedad de artículos.

Descuentos especiales

Los establecimientos interesados en participar podrán inscribirse hasta el 17 de julio enviando un correo electrónico a info@asetem.com, llamando al teléfono 981 50 61 88 / 698 13 23 24 o acudiendo directamente a las oficinas de Asetem, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante los tres días de campaña, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos especiales en sus productos, manteniendo su horario habitual de apertura e identificándose mediante carteles para facilitar su localización por parte de la clientela del municipio y de los visitantes.