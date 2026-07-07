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Asetem sacará las gangas de sus comerciantes a las calles de Melide en agosto

Se pondrá en marcha los días 7, 8 y 9 de ese mes

Anotaciones abiertas hasta el próximo 17 de julio

Gangas en una anterior edición de Mercamelide na rúa, en la villa melidense

Gangas en una anterior edición de Mercamelide na rúa, en la villa melidense / Asetem

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Marcos Manteiga Outeiro

Melide

La Asociación de Empresarias y Empresarios de la Tierra de Melide (Asetem), en colaboración con el Ayuntamiento, pondrá en marcha los días 7, 8 y 9 de agosto una nueva edición del Mercamelide na Rúa, una iniciativa concebida para dinamizar el comercio local con descuentos y oportunidades en una amplia variedad de artículos.

Descuentos especiales

Los establecimientos interesados en participar podrán inscribirse hasta el 17 de julio enviando un correo electrónico a info@asetem.com, llamando al teléfono 981 50 61 88 / 698 13 23 24 o acudiendo directamente a las oficinas de Asetem, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante los tres días de campaña, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos especiales en sus productos, manteniendo su horario habitual de apertura e identificándose mediante carteles para facilitar su localización por parte de la clientela del municipio y de los visitantes.

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