Asetem sacará las gangas de sus comerciantes a las calles de Melide en agosto
Se pondrá en marcha los días 7, 8 y 9 de ese mes
Anotaciones abiertas hasta el próximo 17 de julio
La Asociación de Empresarias y Empresarios de la Tierra de Melide (Asetem), en colaboración con el Ayuntamiento, pondrá en marcha los días 7, 8 y 9 de agosto una nueva edición del Mercamelide na Rúa, una iniciativa concebida para dinamizar el comercio local con descuentos y oportunidades en una amplia variedad de artículos.
Descuentos especiales
Los establecimientos interesados en participar podrán inscribirse hasta el 17 de julio enviando un correo electrónico a info@asetem.com, llamando al teléfono 981 50 61 88 / 698 13 23 24 o acudiendo directamente a las oficinas de Asetem, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Durante los tres días de campaña, los establecimientos participantes ofrecerán descuentos especiales en sus productos, manteniendo su horario habitual de apertura e identificándose mediante carteles para facilitar su localización por parte de la clientela del municipio y de los visitantes.
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