Hasta Belén do Campo se rinde a la promoción turística de Negreira Viva y su Cristobaliño

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, mantuvo un encuentro con el presidente, Diego Vieito y el resto de representantes de la asociación Negreira Viva para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla este colectivo en la promoción de actividades culturales, sociales y turísticas en el municipio, así como los proyectos previstos para los próximos meses.

Asociaciones locales

Durante la reunión, la representante del Gobierno gallego destacó el importante papel que desempeñan las asociaciones locales en la dinamización de los ayuntamientos y agradeció el compromiso de Negreira Viva por impulsar iniciativas que fortalecen la identidad del municipio, fomentan la participación vecinal y contribuyen a dinamizar la economía local.

Carnaval de verano

En este sentido, Belén do Campo se interesó por la organización de una nueva edición del Entroido de Verán do Cristobaliño, un evento que se consolida como una de las citas festivas más singulares de la comarca y que cada mes de julio (este año será el sábado día 25) reúne a vecinos y visitantes alrededor de una celebración que combina tradición, creatividad y participación.

La delegada recordó que esta fiesta nace alrededor de la figura del Cristobaliño, un peculiar peregrino que, según la tradición popular, llega cada año a Negreira por el Camino de Santiago para declararle su amor a la dueña de la Fonte das Vacas. Su historia, cargada de humor y simbolismo, se convirtió en un elemento diferenciador del municipio y en una celebración que creció con el paso del tiempo hasta convertirse en un referente del calendario festivo local.

Nuevas iniciativas

Durante el encuentro, también se abordaron nuevas iniciativas para seguir promoviendo el patrimonio cultural y el potencial turístico de Negreira a través de actividades que pongan en valor las tradiciones locales y refuercen el atractivo del municipio como destino vinculado al Camino de Santiago.

Finalmente, animó al colectivo a continuar trabajando en la organización de iniciativas que contribuyan a divulgar el patrimonio material e inmaterial de Negreira y a consolidar eventos que, como el Entroido de Verán do Cristobaliño, ya forman parte de la identidad cultural del municipio y de la comarca.