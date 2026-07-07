Todas las dependencias municipales de Ordes están por debajo del límite de radón, con más incidencia en el salón de plenos o la guardería

El Concello de Ordes acaba de hacer públicos los resultados de las mediciones de gas radón realizadas en diversas instalaciones y dependencias de titularidad municipal. El informe certifica que todos los espacios municipales cumplen con la normativa vigente en materia de salud y salubridad, reflejando unos parámetros que se sitúan dentro de la normalidad. Dicho estudio ha sido elaborado por el Laboratorio de Radón de Galicia de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Totalidad de las muestras

Así, los datos recogidos muestran que la totalidad de las muestras analizadas se encuentran por debajo de los 300 becquereles por metro cúbico (Bq/m³), la medida que se toma como referencia y que refleja el índice de radioactividad en el aire, tal y como establece el Real Decreto 1029/2022. Los registros más elevados se detectan en la Escola Infantil Sorrisos (286 Bq/m³), la biblioteca municipal (268 Bq/m³) y el salón de plenos situado en los bajos de la Alameda (241 Bq/m³). A continuación se sitúan la planta baja del ayuntamiento (182 Bq/m³ y 84 y 65 Bq/m³ en las zonas 2 y 3, respectivamente), las dependencias policiales (154 Bq/m³), la Escuela Infantil Herminio Rial (120 Bq/m³) y la nave de la brigada de obras ubicada en el Polígono Industrial de Merelle (113 Bq/m³).

Índices más bajos

Con índices más bajos figuran el Museo del Traje Juanjo Liñares (78 Bq/m³), la Piscina Climatizada Iván Raña (44 Bq/m³), la casa de la cultura (42 y 19 Bq/m³ en las zonas 1 y 2) y el Centro Sociocomunitario Isabel Zendal (33 Bq/m³).

El radón es un gas radiactivo carcinogénico, incoloro, inodoro y insípido que procede de la descomposición del uranio presente en la corteza terrestre. Después del tabaco, es la segunda causa de cáncer de pulmón. En Galicia el 7% de las defunciones por cáncer de pulmón se deben la exposición de radón interior en el hogar. Cuando los niveles de radón en el hogar o en la vivienda superan los 300 Bq/m3 habría que actuar para disminuir la concentración de radón.

Presencia en Galicia

Cabe señalar la importancia de este tipo de controles, ya que Galicia es una de las comunidades con mayor presencia de gas radón debido a la elevada composición granítica de su suelo. Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa desarrollando medidas de control, prevención y seguimiento para garantizar espacios municipales seguros y saludables tanto para la ciudadanía como para el personal municipal. En este caso, además, contando con el aval del Laboratorio de Radón de Galicia.