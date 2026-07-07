Touro da luz verde a las mejoras viarias en el puente de Remesquide o a accesos como el del campo de fútbol
También se incluye la pista Cruz Méndez-Tribás; interior de Cillobre; Grixó; el camino al lavadero de A Muíña; interior de Obra; la vía de A Gordela-Turces; la de Quintáns-Prevediños; y Vilanova-Loureda-Louredela
Como novedad, en los tramos situados en entornos naturales se empleará hormigón de color ocre, una solución que permitirá una mejor integración paisajística
El Concello de Touro se dispone a licitar el paquete de obras aprobado en pleno por un importe total de 295.806 euros, financiado con cargo al Plan POS Adicional 2/2025 de la Diputación de A Coruña y con una aportación complementaria del Ayuntamiento. Esta inversión ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno, liderado por el alcalde, Jesús Reboredo, y el concejal no adscrito, Darío Rey.
Aprobación provincial
La pasada semana se produjo la aprobación definitiva por parte de la Diputación de A Coruña de los fondos destinados a estas actuaciones, un trámite imprescindible para poder iniciar el proceso de contratación. Una vez publicada la licitación, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas y, posteriormente, se procederá a la adjudicación y ejecución de las obras. El gobierno local dará la máxima prioridad a la tramitación de estos proyectos con el objetivo de que las actuaciones puedan comenzar lo antes posible.
Las obras previstas permitirán mejorar diferentes infraestructuras y vías municipales, dando respuesta a las demandas de los vecinos y contribuyendo a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la comunicación entre distintos núcleos y servicios del municipio.
Novedad coloreada
Como novedad, en los tramos situados en entornos naturales se empleará hormigón de color ocre, una solución que permitirá una mejor integración paisajística de las actuaciones y un mayor respeto por el entorno. Las actuaciones incluidas en este paquete son la mejora del puente de Remesquide; el acceso al campo de fútbol municipal; la pista Cruz Méndez-Tribás; el acceso interior de Cillobre; el vial de Grixó; el camino de acceso al lavadero de A Muíña; el camino interior del núcleo de Obra; la vía de A Gordela-Turces; la pista Quintáns-Prevediños; y la de Vilanova-Loureda-Louredela.
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