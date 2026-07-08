PERMISO DE INVESTIGACIÓN JORGE REYES
Os alcaldes de Cabana, Laxe e Zas trasladan á Xunta o rexeitamento ao proxecto mineiro
O director xeral de Minas sinalou que farán un seguimento rigoroso se a empresa pide avanzar no expediente
Os alcaldes de Cabana de Bergantiños, José Muíño; de Laxe, Francisco Charlín; e de Zas, Manuel Muíño, mantiveron unha reunión co director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, para abordar a situación do permiso de investigación mineira Jorge Reyes.
A reunión foi solicitada conxuntamente polos tres concellos, co obxectivo de trasladar directamente á Xunta de Galicia a posición institucional común de rexeitamento ao proxecto e expresar a preocupación existente nos tres municipios.
Seguimento rigoroso do expediente
O director xeral explicoulles que a autorización concedida corresponde unicamente a un permiso de investigación e que non implica, en ningún caso, unha autorización para a explotación mineira. Así mesmo, comprometeuse a que, no caso de que a empresa promotora solicitase no futuro a transformación deste permiso nun de explotación, a Administración autonómica realizaría un seguimento especialmente rigoroso do expediente e actuaría coa máxima vixilancia na súa tramitación.
Os tres alcaldes reiteraron a súa firme oposición ao proxecto mineiro, unha posición que xa se plasmou coa presentación, o pasado 30 de xuño, dun recurso de reposición conxunto contra a autorización do permiso de investigación. Trátase dunha actuación institucional coordinada, sustentada en argumentos técnicos, urbanísticos, ambientais e patrimoniais, que defende unha visión conxunta do territorio afectado e a protección dos intereses da veciñanza.
Os rexedores quixeron tamén poñer en valor a resposta social rexistrada nos tres concellos e agradecer o compromiso demostrado pola veciñanza na defensa do territorio, do medio natural e do patrimonio cultural e paisaxístico.
Consentimento dos propietarios
Neste sentido, lembran que a realización das catas ou dos traballos de investigación previstos ao abeiro deste permiso require necesariamente o consentimento das persoas propietarias das parcelas afectadas. Sen esa autorización expresa, a empresa non pode acceder ás fincas para executar os traballos de investigación.
Os tres concellos reiteran que continuarán actuando de maneira coordinada durante toda a tramitación administrativa, defendendo os intereses dos seus municipios e mantendo unha comunicación permanente coa cidadanía para trasladarlle toda a información que vaia xurdindo sobre este expediente.
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pueblo gallego que se llena de flores y vino desde este jueves: Panorama, París de Noia y fuegos artificiales durante ocho días
- La playa favorita del exfutbolista Fernando Torres a una hora de Santiago: arena fina, mar bioluminiscente y vistas a la Vía Láctea
- La exconselleira Teresa Táboas, elegida secretaria general de la mayor organización mundial de arquitectura
- La reacción de Ibai Llanos al debut de Borja Iglesias en el Mundial que ya es viral: 'No han pitado el final para...
- Medicina, la única titulación gallega que cierra matrícula en el primer llamamiento
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- Los vecinos del Ensanche celebran la nueva sede de la Diputación en San Pedro de Mezonzo