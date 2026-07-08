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PERMISO DE INVESTIGACIÓN JORGE REYES

Os alcaldes de Cabana, Laxe e Zas trasladan á Xunta o rexeitamento ao proxecto mineiro

O director xeral de Minas sinalou que farán un seguimento rigoroso se a empresa pide avanzar no expediente

Francisco Charlín, esquerda, Manuel Muíño e José Muíño.

Francisco Charlín, esquerda, Manuel Muíño e José Muíño. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Os alcaldes de Cabana de Bergantiños, José Muíño; de Laxe, Francisco Charlín; e de Zas, Manuel Muíño, mantiveron unha reunión co director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández, para abordar a situación do permiso de investigación mineira Jorge Reyes.

A reunión foi solicitada conxuntamente polos tres concellos, co obxectivo de trasladar directamente á Xunta de Galicia a posición institucional común de rexeitamento ao proxecto e expresar a preocupación existente nos tres municipios.

Seguimento rigoroso do expediente

O director xeral explicoulles que a autorización concedida corresponde unicamente a un permiso de investigación e que non implica, en ningún caso, unha autorización para a explotación mineira. Así mesmo, comprometeuse a que, no caso de que a empresa promotora solicitase no futuro a transformación deste permiso nun de explotación, a Administración autonómica realizaría un seguimento especialmente rigoroso do expediente e actuaría coa máxima vixilancia na súa tramitación.

Os tres alcaldes reiteraron a súa firme oposición ao proxecto mineiro, unha posición que xa se plasmou coa presentación, o pasado 30 de xuño, dun recurso de reposición conxunto contra a autorización do permiso de investigación. Trátase dunha actuación institucional coordinada, sustentada en argumentos técnicos, urbanísticos, ambientais e patrimoniais, que defende unha visión conxunta do territorio afectado e a protección dos intereses da veciñanza.

Os rexedores quixeron tamén poñer en valor a resposta social rexistrada nos tres concellos e agradecer o compromiso demostrado pola veciñanza na defensa do territorio, do medio natural e do patrimonio cultural e paisaxístico.

Consentimento dos propietarios

Neste sentido, lembran que a realización das catas ou dos traballos de investigación previstos ao abeiro deste permiso require necesariamente o consentimento das persoas propietarias das parcelas afectadas. Sen esa autorización expresa, a empresa non pode acceder ás fincas para executar os traballos de investigación.

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Os tres concellos reiteran que continuarán actuando de maneira coordinada durante toda a tramitación administrativa, defendendo os intereses dos seus municipios e mantendo unha comunicación permanente coa cidadanía para trasladarlle toda a información que vaia xurdindo sobre este expediente.

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