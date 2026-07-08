Ames recibe a los voluntarios de Alcer: "Dúas de cada tres persoas que padecen enfermidade renal non está diagnosticada"

La Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril, Alcer Coruña, acaba de elegir Ames para celebrar su cuarto Encontro do Voluntariado. Un evento que reunió a parte de las ochenta personas que colaboran sin afán de lucro, y que tuvo como objetivo principal reconocer la labor desinteresada del equipo de voluntarios y proporcionarles nuevas herramientas para el desarrollo de sus tareas. Todo ello partiendo de una dura premisa: "Dúas de cada tres persoas que padecen a enfermidade renal crónica non está diagnosticada", apuntan desde la organización que coordina Alfredo Saborido, también vicepresidente.

Entre las vecinas de la comarca que asistieron, y que también están afectadas por la dolencia, está una de sus voluntarias, la noiesa Silvia Pérez Louro, quien hace hincapié en la importancia de trasladar a la opinión pública datos sobre estas enfermedades y, sobre todo, la importancia de la prevención.

La jornada se desarrolló en el entorno del Pazo da Peregrina donde, durante toda una mañana participaron en una sesión formativa impartida por el personal técnico de Alcer Coruña. Se creó así un espacio de aprendizaje fundamental para compartir experiencias, poner en común habilidades y afianzar estrategias para el fomento de hábitos de vida saludables y mejorar las capacidades de sensibilización en materia de donación de órganos, que son los ejes centrales de la actividad de la entidad a lo largo del año.

Una auténtica joya

Como destaca Saborido "o voluntariado é fundamental, unha xoia hoxe en día, porque hai moitas dificultades para encontrar xente con este nivel de compromiso social". Por ello, tienen claro que "debemos formar ás persoas, sobre os transplantes, hábitos saudables e, por suposto, darlles pinceladas do que supón a asociación Alcer". Pero, del mismo modo, el vicepresidente de la entidad coruñesa también subraya que "traballamos moito o acompañamento, brindándolles información aos nosos voluntarios", algo fundamental para complementar la citada formación.

En Teo, Culleredo y Ares

Este fue el cuarto encuentro celebrado por Alcer Coruña, que coincide con municipios que se emplazan en cada área sanitaria y delegación de la entidad. "O primeiro foi en Teo, logo Culleredo, Ares e Ames, un municipio ao que lle estamos moi agradecidos pola acollida e as facilidades que nos brindou", continúa la misma fuente.

Tras el almuerzo en las instalaciones del Pazo da Peregrina, el grupo realizó una visita cultural y de convivencia a dos puntos de interés en el municipio limítrofe de Teo: el Mirador da Grela y el puente del Xirimbao. La Asociación para a Loita Contra as Enfermidades do Ril de A Coruña esta, de tal forma, decidida a prestar atención psicosocial y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y de sus familiares en la provincia. Pero además de la atención, el asesoramiento y la intervención con personas con enfermedad renal, entre los objetivos de la entidad también figuran la sensibilización de la ciudadanía sobre la donación de órganos y los hábitos de vida saludables.

Colaboración de la Xunta

Esta actividad forma parte del programa Alcer Solidario, que tiene como objetivo formar al voluntariado de la delegación coruñesa de la asociación y que se desarrolla gracias a la subvención de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Xunta de Galicia, según reseñaba Alfredo Saborido.

En primera persona

Y una de estas voluntarias es Silvia Pérez, noiesa que suma 38 primaveras. Enfermó del riñón con 29 años, y hasta que tuvo 36 no llegaba el esperado transplante. «Está é unha enfermidade silenciosa; cando se manifesta, xa está avanzada», alertaba esta voluntaria.

Su historia es digna de contar: «En 2019 Iberia non me deixaba voar co equipo de diálise, polo que decidín contactar con Alcer: conteilles os detalles e non so me defenderon, senón que pola tarde xa estaba viaxando», recuerda agradecida.

«Traballamos para acompañar, sensibilizar, informar e visibilizar a importancia desta enfermidade, pero tamén sobre a de levar unha vida saudable e propiciar a doazón de órganos», relata. Para todo ello, acometen campañas, «no día do doante, distribuímos trípticos, sacamos á rúa mesas informativas e ata damos charlas nos institutos cando a saúde nolo permite».