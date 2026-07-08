PATRIMONIO
Camariñas da el paso definitivo para abrir el Museo dos Naufraxios
La primera fase de las obras para transformar la antigua lonja fue adjudicada por 430.000 euros
El Museo dos Naufraxios de Camariñas será una realidad antes de fin de año. El Concello ha adjudicado las obras para transformar la antigua lonja en un espacio museístico. La empresa Construcciones y Excavaciones Germán Mouzo SL acometerá las obras por un importe de 430.000 euros. Está previsto que comiencen después de las fiestas del Carmen.
El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro meses y, según explicó la concejala de Turismo, Encarna Liñeiro, "nesta primeira fase mellorarase toda a envolvente do edificio e acondicionarase a sala de exposicións Beti Donosti".
El proyecto contempla además la reparación y consolidación de los elementos estructurales. Paralelamente, el gobierno local impulsará el proyecto de musealización.
Subvención de la Diputación
Para financiar estas obras, el Concello de Camariñas cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, que aportará 330.000 euros a través de una subvención nominativa.
En una segunda fase, se completará el museo con la habilitación de una nueva sala destinada a exposiciones temporales y otras actividades. Para ello, el Concello prevé recurrir también a fondos provinciales.
La actuación permitirá recuperar un edificio emblemático situado en el muelle de Curbeiro, que se encontraba en estado de abandono tras décadas sin uso ni mantenimiento. El objetivo es convertirlo en un referente cultural vinculado a la memoria marítima y a los naufragios da Costa da Morte.
Ampliación del cementerio municipal
Por otra parte, está abierto hasta el 21 de julio el plazo para la presentación de ofertas para ampliar el cementerio municipal con la construcción de dos nuevos bloques de nichos. Se habilitarán 25 panteones, 100 nichos y 25 ceniceros.
Además, el proyecto, cuyo presupuesto base asciende a 124.507,29 euros, contempla la urbanización de la zona mediante la ejecución de viales, una rampa y una escalera para facilitar el acceso a los dos nuevos bloques de nichos y dar continuidad a los viales existentes en el interior del cementerio.
Esta ampliación obedece "a la demanda existente" y, según indicó Encarna Liñeiro, "xa hai 80 nichos vendidos".
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