Entradas a la venta para la comida popular en O Pino por la Festa do Galo Piñeiro

El Concello de O Pino abre la venta de entradas para la participación en la tradicional comida popular con motivo de la Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar, fiesta declarada de interés turístico en Galicia. La XXV edición de esta fiesta tendrá lugar el fin de semana de agosto, durante los días 1 y 2, y pretende recuperar y poner en valor la especie de gallo originaria de O Pino, además de contar con una muestra caballar con exhibiciones y diversos espectáculos ecuestres.

Esta comida es una de las citas gastronómicas más destacadas del municipio y tendrá lugar el domingo 2 de agosto en Arca, a partir de las 15.00 horas, bajo la carpa instalada junto a la plaza de Forcarei con capacidad para reunir a cientos de personas. Las entradas para la comida tienen un precio de 30 euros y pueden ser adquiridas de forma anticipada en varios establecimientos hosteleros repartidos por las diferentes parroquias de O Pino.

Venta anticipada de entradas

La venta anticipada de las entradas estará disponible hasta el viernes 31 de julio. A pesar de esto, en caso de no llegar a venderse todas las localidades disponibles, las entradas restantes se podrán adquirir el día de la comida en la plaza de Forcarei, en un puesto habilitado por el Concello. Desde el Concello de O Pino animan a los vecinos a participar en la comida tradicional con motivo de la Festa do Galo Piñeiro e Mostra Cabalar, ya que "cada ano pon en valor os produtos locais, a tradición gandeira e a riqueza cultural do municipio, consolidándose como un dos grandes referentes festivos do verán na comarca".

Los puntos de venta de entradas para la cita gastronómica son: Bar Pedrouzo, Bar Muíño e Bar Regueiro, en Arca; Perruquería Sandra, en Castrofeito; Bar Toxo, en Budiño; Bar Suárez, en O Pino; Bar Carballeira, en Gonzar; Restaurante Reta de Cobas, Restaurante O Cruceiro e Bar Varela, en Lardeiros; Bar Cabaleiros, en Medín; Bar A Xesta, en Ferreiros; Parrillada A Esquipa, en A Salceda; e O Mesón, O Empalme e Andaina, en Cerceda.

Concurso de murales

Con motivo de la celebración, desde el Concello se organizó la segunda edición del certamen de murales con un premio de 2.000 euros para el ganador. El objetivo del concurso es visibilizar las peculiaridades de O Pino y de la Festa do Galo Piñeiro en un muro situado en las instalaciones del Colexio Público Integrado Camño de Santiago, en la calle Peregrino. Se trata de una pared de 2.50 metros de alto por 33 metros de largo sobre la que un jurado formado por cinco personas se encargará de elegir al ganador del certamen, que deberá plasmar su obra en la pared antes del 31 de julio.