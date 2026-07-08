CELEBRACIÓN
Luar na Lubre poñerá o broche de ouro ao Mercado das Rutas do Mar de Muxía
A programación incluirá animación musical, contacontos, espectáculos de rúa, postos de artesanía e gastronomía
O Concello de Muxía abre o prazo de inscrición para participar no XVIII Mercado das Rutas do Mar, unha das citas máis agardadas do verán na vila, que se celebrará os días 8 e 9 de agosto na contorna da Barca.
O alcalde, Javier Sar, a tenente de alcalde e concelleira de Cultura e Festas, Sandra Vilela, e a técnica municipal de Cultura, Miriam Carril, presentaron o cartel da décimo oitava edición, que terá como broche de ouro o concerto de Luar na Lubre.
Como cada ano, o Mercado das Rutas do Mar converterá Muxía nun gran escaparate da súa tradición mariñeira, ofrecerá unha ampla programación pensada para todos os públicos. Veciñanza e visitantes poderán gozar de animación musical ao longo de toda a fin de semana, sesións de contacontos, espectáculos de rúa e numerosas actividades que recrearán o ambiente mariñeiro que caracteriza esta celebración.
Artesanía e gastronomía
Ademais, o mercado contará cunha ampla representación de postos de artesanía e gastronomía, nos que será posible descubrir produtos tradicionais e degustar elaboracións culinarias.
Como novidade desta edición, o domingo celebrarase a tradicional degustación de peixe, que chegará acompañada dunha sorpresa especial, antes do concerto de Luar na Lubre, que actuará na noite do domingo, para poñer o broche final a unha fin de semana dedicada á cultura, á tradición e ao mar.
Prazo de inscrición
As persoas interesadas en participar no mercado poderán presentar a súa solicitude ata o 24 de xullo, tanto a través da sede electrónica do Concello de Muxía como de maneira presencial no rexistro xeral do Concello.
Así mesmo, o Concello convoca a todas as persoas inscritas a unha reunión organizativa, que terá lugar o 27 de xullo, ás 19.00 horas, no salón de plenos, co obxectivo de coordinar todos os aspectos organizativos desta nova edición.
Desde o Concello de Muxía animan a artesáns, produtores e entidades a formar parte dunha cita que ano tras ano continúa consolidándose como "unha das grandes referencias do calendario estival da Costa da Morte, combinando patrimonio, cultura, gastronomía e música nun escenario único como é a vila da Barca".
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