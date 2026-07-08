INSPIRACIENCIA
O IES de Zas gaña un premio nacional poñendo a bailar as partículas subatómicas
A proposta, coordinada polo Departamento de Física, explica a evolución dos modelos atómicos a través da expresión corporal
O IES Maximino Romero de Baio (Zas) acadou o primeiro premio na modalidade de danza do certame Inspiraciencia, unha iniciativa de inspiración científica promovida polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e dirixida a participantes de toda España.
Un galardón que conquistaron grazas á peza Bailando con partículas subatómicas, unha proposta artística e divulgativa que explica a evolución dos modelos atómicos a través da expresión corporal e da danza.
O proxecto foi organizado desde o Departamento de Física, baixo a coordinación dos profesores Begoña Raña e Pablo Mira, e contou coa participación do alumnado de 4º da ESO (Alicia, Laura e Nuria) e 1º de Bacharelato (Carmen, Lara, Mateo, Constanza, María, Emmanuel, Manuel, Nico, Miguel, Nazaret e María), que puxo en común creatividade, coñecementos científicos e moito traballo para transformar conceptos da física nunha representación escénica orixinal e atractiva.
A peza foi gravada na carballeira do instituto, "un espazo emblemático que achegou unha contorna natural de grande beleza e contribuíu a realzar o resultado final", subliñan desde o equipo directivo do centro.
Ciencia e arte para divulgar coñecemento
Este primeiro premio, engaden, "supón un importante recoñecemento ao traballo realizado e demostra que a ciencia e a arte poden unirse para divulgar o coñecemento dunha maneira innovadora, creativa e accesible".
"Queremos expresar o noso máis sincero agradecemento á Asociación Cultural Adro de Baio pola súa colaboración e, de maneira moi especial, a Diego e Martina, que nos prestaron os traxes empregados na gravación. A súa xenerosidade foi fundamental para completar a posta en escena e contribuír ao éxito da peza", subliñan.
O recoñecemento constitúe ademais "un magnífico colofón a un curso cheo de aprendizaxes, ilusión e proxectos compartidos. Toda a comunidade educativa celebra este éxito, que nos anima a seguir apostando por iniciativas nas que a ciencia, a creatividade e o traballo colaborativo van da man", conclúen dende o equipo directivo.
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