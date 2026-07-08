STAC inveritrá más de 20 millones en sus instalaciones en Padrón

La empresa STAC, dedicada a la fabricación de componentes para puertas, fachadas y ventanas, pone en marcha un plan de ampliación en sus naves de Padrón de más de 20 millones de euros. La empresa, que ya había realizado una inversión de más de 25 millones en su complejo industrial de Catoira en 2022, busca ampliar su capacidad productiva y logística, además de aumentar su oferta de empleo.

Desde STAC se prevé duplicar su capacidad en los procesos de lacado y zincado ampliando sus instalaciones en las naves industriales de Padrón, situadas en el polígono industrial de la Picusa, donde se ubica la sede central de la empresa. Este nuevo plan contempla la instalación de un almacén inteligente (el segundo de este complejo industrial) que, según las previsiones de la empresa, permitirá cuadruplicar la disponibilidad de materiales. El plan también incluye el desarrollo de nuevas áreas de carpintería y bancos de ensayo en nuevas naves industriales del complejo, mejoras que se espera que lleguen entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Más contrataciones

Esta expansión industrial vendrá de la mano de un crecimiento en la plantilla de trabajadores, continuando con la tendencia al alza en las contrataciones. En STAC ampliaron un 15% el personal en el último año con el objetivo de atender el aumento en la actividad.