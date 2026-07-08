LABORAL
Un tribunal obriga ao Concello de Corcubión a adaptar a xornada laboral dunha traballadora
Estima que vulnerou o dereito fundamental á non discriminación por razón de sexo
O Concello de Corcubión deberá adaptar a xornada laboral dunha traballadora á quenda de mañá ao estimar a Sección Social do Tribunal de Instancia da Coruña que se produciu a vulneración do dereito fundamental á non discriminación por razón de sexo, ao concorrer inacción e falta de negociación, segundo informa o sindicato UGT.
A organización sindical asegura que o Concello "non acreditou ningunha razón obxectiva, organizativa ou produtiva que xustifique o sacrificio do dereito fundamental da actora".
Coidado dun menor
A conduta, engade, "ao ignorar a solicitude da traballadora, que acredita necesidades de coidado dun menor, constitúe un trato pexorativo e, seguindo a doutrina da Sentenza 153/2021 do Tribunal Constitucional, a discriminación por razón de sexo prodúcese cando o exercicio de dereitos de conciliación xera un prexuízo efectivo".
Ademais, dende UGT sinalan que "a omisión do deber de negociar e a imposición dun horario fragmentado incompatible co horario escolar da menor vulneran o artigo 14 da Constitución, polo que o tribunal ditamina que hai vulneración de dereitos fundamentais e discriminación".
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